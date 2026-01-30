Share Market Live Updates 30 Jan: क्या शेयर मार्केट की तेजी पर आज लग जाएगा ब्रेक

संक्षेप: Share Market Live Updates 30 Jan: गिफ्ट निफ्टी 25,464 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 71 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

Share Market Live Updates 30 Jan: भारतीय शेयर मार्केट बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50, शुक्रवार को मिश्रित वैश्विक बाजार संकेतों और केंद्रीय बजट 2026 से पहले सतर्कता के बीच कम खुलने की उम्मीद है। टेक शेयरों में बिकवाली के बीच एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात गिरावट के साथ बंद हुआ।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वहीं, गुरुवार को, भारतीय शेयर बाजार ने इकनॉमिक सर्वे 2026 के बाद लगातार तीसरे सत्र के लिए अपनी रैली बढ़ाई, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आधार पर रहेगी। गुरुवार को सेंसेक्स 221 अंक या 0.27 प्रतिशत चढ़कर 82,566 पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी 50 ने 76 अंक या 0.30 प्रतिशत ऊपर 25,418 पर सेटल किया।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत एशियाई बाजार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद शुक्रवार को एशियाई बाजारों में तेजी रही। जापान का निक्केई 225 0.25 प्रतिशत बढ़ा, और टॉपिक्स 0.58 प्रतिशत बढ़ा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.23 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि कोस्डैक ने 0.99 प्रतिशत की वृद्धि की। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,464 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 71 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को ज्यादातर गिरावट के साथ बंद हुआ, टेक शेयरों में बिकवाली से वजन कम हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 55.96 अंक या 0.11 प्रतिशत बढ़कर 49,071.56 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 9.02 अंक या 0.13 प्रतिशत गिरकर 6,969.01 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 172.33 अंक या 0.72 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,685.12 पर बंद हुआ।

दिग्गज कंपनियों के शेयरों का हाल माइक्रोसॉफ्ट के शेयर की कीमत में 10 प्रतिशत की गिरावट आई, ऐप्पल के शेयर में 0.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई, एनवीडिया के शेयर की कीमत में 0.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि टेस्ला के शेयर मूल्य शेयरों में 3.45 प्रतिशत की गिरावट आई। सेल्सफोर्स के शेयर 6.09 प्रतिशत गिर गए, ओरेकल के शेयर 2.2 प्रतिशत गिर गए, एडोब के शेयर की कीमत में 2.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि डेटाडॉग के शेयरों में 8.8 प्रतिशत की गिरावट आई।

रूस-यूक्रेन संघर्ष विराम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ठंड के मौसम के कारण एक सप्ताह तक कीव पर गोलीबारी नहीं करने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने कैबिनेट की बैठक में कहा, 'मैंने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति पुतिन से कीव और विभिन्न शहरों में एक सप्ताह के लिए गोलीबारी नहीं करने के लिए कहा था और वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गए।

सोने की कीमतें लगभग दो सप्ताह में पहली गिरावट के बाद सोने की कीमतों में फिर से तेजी आई। सोने की कीमत 1.3 प्रतिशत बढ़कर 5,447.18 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी की कीमत 2.4 प्रतिशत बढ़कर 118.43 डॉलर हो गई।

डॉलर डॉलर लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट के लिए तैयार था। डॉलर इंडेक्स 0.2 प्रतिशत बढ़कर 96.35 हो गया, जिससे इसकी साप्ताहिक गिरावट 1.1 प्रतिशत हो गई। यूरो 0.2 प्रतिशत गिरकर 1.194 डॉलर हो गया, येन 0.17 प्रतिशत कमजोर होकर 153.39 डॉलर पर आ गया और स्टर्लिंग 0.1 प्रतिशत गिरकर 1.3791 डॉलर पर आ गया।