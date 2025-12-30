Hindustan Hindi News
Share Market Live Updates 30 Dec: शेयर मार्केट के लिए आज क्या हैं गिफ्ट निफ्टी के संकेत

संक्षेप:

Dec 30, 2025 07:47 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 30 Dec: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 को मंगलवार, दिसंबर 30 को कमजोर शुरुआत मिलने के आसार हैं। गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती संकेतों ने भारतीय इक्विटी के लिए एक म्यूट ओपनिंग की ओर भी इशारा किया। गिफ्ट निफ्टी निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने की तुलना में 29 अंक या 0.11% के आसपास 25,936 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था। एशियाई शेयरों ने सात सत्रों की रैली के बाद एक सांस ली, वॉल स्ट्रीट पर प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली गिरावट को प्रतिबिंबित किया, जबकि सोना और चांदी नए सर्वकालिक उच्च स्तर से पुलबैक के बाद एक संकीर्ण सीमा में चले गए।

वहीं, घरेलू मार्केट सोमवार को लगातार चौथे दिन लाल निशान पर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 345.91 अंक नीचे 84,695 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 100 अंक टूटकर 25,942 पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत

एशियाई बाजार

MSCI Inc. का एशिया पैसिफिक शेयर गेज शुरुआती कारोबार में 0.1% फिसल गया, जापान का टॉपिक्स 0.3%, ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 0.1% ऊपर और यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स 0.1% कम हो गया। जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड सहित कई एशियाई बाजारों के लिए, मंगलवार को वर्ष का अंतिम कारोबारी सत्र है।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेंड भी भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देते हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,936 लेवल के पास ट्रेडिंग कर रहा था, निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से 29 पॉइंट या 0.11% नीचे था।

वॉल स्ट्रीट

वॉल स्ट्रीट के शेयरों में सोमवार को गिरावट आई। नए साल के दिन गुरुवार को अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे। एसएंडपी 500 24.20 अंक या 0.3% फिसलकर 6,905.74 पर बंद हुआ। मामूली गिरावट के बावजूद, बेंचमार्क इंडेक्स वर्ष के लिए 17% से अधिक बना हुआ है और अभी भी अपने लगातार आठवें मासिक बढ़त को ट्रैक कर रहा है। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 249.04 अंक गिरकर 48,461.93 पर आ गया, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 118.75 अंक टूटकर 23,474.35 पर बंद हुआ।

रूस-यूक्रेन संघर्ष

रूस ने सोमवार को यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमला करने का प्रयास करने का आरोप लगाया, बिना सबूत दिए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। कीव ने इस दावे को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और मॉस्को पर पहले से ही नाजुक शांति वार्ता को पटरी से उतारने के लिए इसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

डॉलर

डॉलर इंडेक्स 0.09% बढ़कर 98.12 हो गया, यूरो 0.12% गिरकर 1.1757 डॉलर पर आ गया। स्टर्लिंग 0.04% कमजोर होकर $1.3489 हो गया। जापानी येन के मुकाबले, डॉलर 0.23% कमजोर होकर 156.18 पर आ गया।

सोने और चांदी की कीमतें

पांच साल से अधिक समय में एक दिन में सबसे तेज गिरावट के बाद चांदी स्थिर हो गई, क्योंकि व्यापारियों ने साल के अंत में मजबूत रैली के बाद मुनाफे में ताला लगा दिया। पिछले सत्र में 9% की गिरावट के बाद मंगलवार को सफेद धातु 71 डॉलर प्रति औंस से ऊपर रही, जबकि सोना 4.4% गिरने के बाद 4,340 डॉलर प्रति औंस के करीब काफी हद तक स्थिर था।

सिंगापुर में सुबह 7:15 बजे तक स्पॉट सिल्वर 0.5% फिसलकर 71.74 डॉलर प्रति औंस हो गया, जो पिछले सत्र में 84.01 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया था। सोना 0.1% बढ़कर 4,336.86 डॉलर हो गया, जबकि प्लैटिनम और पैलेडियम ने सोमवार को दोहरे अंकों में गिरावट दर्ज करने के बाद नुकसान बढ़ाया।

तेल की कीमतें

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट सोमवार को 2.4% की छलांग के बाद 58 डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा था, जबकि ब्रेंट 62 डॉलर से नीचे बंद हो गया। वेनेजुएला ने अमेरिकी नाकाबंदी के बीच दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार वाले क्षेत्र में तेल के कुओं को बंद करना शुरू कर दिया है।

