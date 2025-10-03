Share Market Live Updates 3 October: छुट्टी के बाद आज शेयर मार्केट की कैसी रहेगी चाल, क्या तेजी रहेगी बरकरार

Share Market Live Updates 3 October: गिफ्ट निफ्टी 24,942 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 25 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए कमजोर शुरुआत का संकेत देता है।

Share Market Live Updates 3 October: वैश्विक बाजारों में मिले जुले संकेतों के बीच शुक्रवार को घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सुस्त रुख पर खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात बढ़त के साथ बंद हुआ, सभी तीन प्रमुख वॉल स्ट्रीट सूचकांकों ने रिकॉर्ड ऊंचाई दर्ज की। गुरुवार, 2 अक्टूबर को दशहरा और महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय वित्तीय बाजार बंद थे।

क्या कह रहे ग्लोबल संकेत अमेरिकी बाजार के बंद होने से वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात बढ़त के साथ एशियाई बाजारों में शुक्रवार को बढ़त दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 1.36 प्रतिशत बढ़ा, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स 0.35 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने थोड़ा कम खुलने का संकेत दिया। चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार छुट्टियों के लिए बंद रहे।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 24,942 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 25 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए कमजोर शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार सूचकांक गुरुवार को टेक शेयरों के नेतृत्व में एक नए रिकॉर्ड पर समाप्त हुए, यहां तक कि अमेरिकी सरकार के शटडाउन ने दूसरे दिन में भी खींच लिया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 78.62 अंक या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 46,519.72 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 0.06 प्रतिशत अंक या 4.15 प्रतिशत बढ़कर 6,715.35 हो गया। नैस्डैक कंपोजिट 88.89 अंक या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 22,844.05 पर बंद हुआ।

टेस्ला सेल्स टेस्ला इंक ने तिमाही वाहन बिक्री में आश्चर्यजनक वृद्धि की सूचना दी क्योंकि अमेरिकी उपभोक्ताओं ने संघीय कर क्रेडिट समाप्त होने से पहले इलेक्ट्रिक कार की खरीद में तेजी लाई थी। कंपनी ने इस अवधि के दौरान दुनिया भर में रिकॉर्ड 497,099 वाहनों की डिलीवरी की, जो एक साल पहले की तुलना में 7.4 प्रतिशत अधिक है।

सोने की कीमतें डॉलर में तेजी के साथ सोने की कीमतों में गिरावट आई और निवेशकों ने पांच दिन की तेजी के बाद प्रॉफिट बुक किया। हाजिर सोने की कीमत 0.2 प्रतिशत फिसलकर 3,856.58 डॉलर प्रति औंस हो गई।