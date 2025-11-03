Hindustan Hindi News
Share Market Live Updates 3 Nov: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल

Mon, 3 Nov 2025 07:57 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 3 Nov: ग्लोबल मार्केट्स से मिलेजुले संकेतों के बाद भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के सोमवार को सतर्क नोट पर खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार पिछले सप्ताह हाई लेवल पर बंद हुए। वहीं, घरेलू बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। शुक्रवार को सेंसेक्स 465.75 अंक टूटकर 83,938.71 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी 155.75 अंक गिरकर 25,722.10 पर बंद हुआ।

इस सप्ताह कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल

छुट्टियों के इस सप्ताह में, बाजार प्रतिभागी शेयर बाजार के प्रमुख ट्रिगर्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें Q2 परिणामों का अगला सेट, घरेलू और वैश्विक मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा घोषणाएं, FII और FPI प्रवाह में रुझान, अमेरिका-चीन व्यापार समझौते और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में विकास और अन्य प्रमुख वैश्विक भू-राजनीतिक संकेत शामिल हैं।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के लिए ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

चीन के पीएमआई आंकड़ों से पहले एशियाई बाजारों में सोमवार को बढ़त रही। जापान के बाजार सार्वजनिक अवकाश के लिए बंद हैं। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.04 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि कोस्डैक में 0.51 प्रतिशत की बढ़त हुई।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,855 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 50 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए कमजोर शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को उच्च स्तर पर समाप्त हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 40.75 अंक या 0.09 प्रतिशत बढ़कर 47,562.87 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 17.86 अंक या 0.26 प्रतिशत बढ़कर 6,840.20 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 143.81 अंक या 0.61 प्रतिशत बढ़कर 23,724.96 पर बंद हुआ।

रेयर अर्थ मैटेरियल

व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि चीन रेयर अर्थ मैटेरियल पर अतिरिक्त निर्यात नियंत्रणों के कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से निलंबित कर देगा और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अमेरिकी कंपनियों को टार्गेट करने वाली जांच को समाप्त कर देगा। वाशिंगटन एक अतिरिक्त वर्ष के लिए चीन पर ट्रंप के कुछ पारस्परिक टैरिफ को भी रोक देगा और अमेरिका को चीनी निर्यात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लागू करने की योजना को रोक रहा है।

राजकोषीय घाटा

अप्रैल-सितंबर 2025 के लिए केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 5.73 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष (FY26) के बजट अनुमान का केवल 36.5 प्रतिशत था। पिछले वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों में राजकोषीय घाटा 2024-25 के बजट अनुमान (बीई) का 29 प्रतिशत था। केंद्र का अनुमान है कि FY26 के दौरान राजकोषीय घाटे GDP का 4.4 प्रतिशत या ₹15.69 लाख करोड़ है।

विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध खरीदार

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) पिछले तीन महीने से पैसा निकालने के बाद अक्टूबर में विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध खरीदार बन गए। एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने सितंबर में 23,885 करोड़ रुपये, अगस्त में 34,990 करोड़ रुपये और जुलाई में 17,700 करोड़ रुपये की निकासी के बाद पिछले महीने घरेलू शेयर बाजारों में शुद्ध रूप से 14,610 करोड़ रुपये की निकासी की।

ऑटो सेल्स

भारत के ऑटोमोटिव उद्योग ने अक्टूबर 2025 के दौरान थोक बिक्री में मजबूत वृद्धि देखी, जो त्योहारी सीजन की मांग और मजबूत उपभोक्ता भावना से उत्साहित है. प्रमुख वाहन निर्माताओं, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, टोयोटा किर्लोस्कर और किआ इंडिया - सभी ने प्रमुख सेगमेंट में स्वस्थ सालाना लाभ की सूचना दी।

GST कलेक्शन

भारत का जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर 2025 में 4.6 प्रतिशत बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 1.87 लाख करोड़ रुपये था। पिछले महीने जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि केंद्र सरकार की जीएसटी परिषद द्वारा इस साल सितंबर में की गई कर कटौती के बावजूद आई है।

सोने की कीमतें

डॉलर में मजबूती और अमेरिका-चीन के बीच व्यापार तनाव कम होने के बीच सोने की कीमतों में गिरावट आई। हाजिर सोने की कीमत 0.8 प्रतिशत गिरकर 3,968.76 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.5 प्रतिशत गिरकर 3,978.30 डॉलर प्रति औंस हो गया।

कच्चे तेल की कीमतें

ओपेक द्वारा अगले साल की पहली तिमाही में उत्पादन वृद्धि को रोकने के फैसले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.57 प्रतिशत बढ़कर 65.15 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 0.62 प्रतिशत की बढ़त के साथ 61.36 डॉलर प्रति बैरल पर था।

