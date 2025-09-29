Share Market Live Updates 29 Sep nse bse sensex nifty top gainers losers Share Market Live Updates 29 Sep.: क्या आज शेयर मार्केट की गिरावट पर लग पाएगा ब्रेक, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Share Market Live Updates 29 Sep nse bse sensex nifty top gainers losers

Share Market Live Updates 29 Sep.: क्या आज शेयर मार्केट की गिरावट पर लग पाएगा ब्रेक

Share Market Live Updates 29 Sep.: गिफ्ट निफ्टी 24,810 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 120 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के लिए गैप-अप शुरुआत का संकेत देता है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 07:48 AM
share Share
Follow Us on
Share Market Live Updates 29 Sep.: क्या आज शेयर मार्केट की गिरावट पर लग पाएगा ब्रेक

Share Market Live Updates 29 Sep.: आज शेयर मार्केट की गिरावट पर ब्रेक लगने की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट के मिले-जुले संकेतों के बावजूद भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सोमवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बाद एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार पिछले सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुआ।

इस हफ्ते कैसी रहेगी बाजार की चाल

इस सप्ताह निवेशक रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, अमेरिकी टैरिफ को लेकर घटनाक्रम, घरेलू और वैश्विक वृहद आर्थिक आंकड़े, विदेशी धन के प्रवाह, सोने की कीमतों में रुझान और अन्य प्रमुख भू-राजनीतिक घटनाक्रमों सहित शेयर बाजार के प्रमुख ट्रिगर्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

एशियाई बाजारों में सोमवार यानी आज मिला-जुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 225 0.68 प्रतिशत गिर गया और टॉपिक्स में 1.27 प्रतिशत की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.05 प्रतिशत और कोस्डैक में 0.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 24,810 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 120 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के लिए गैप-अप शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार ज्यादातर इन-लाइन अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बाद शुक्रवार को उच्च स्तर पर बंद हुआ, लेकिन तीन प्रमुख सूचकांकों ने सप्ताह के लिए नुकसान दर्ज किया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 299.97 अंक या 0.65 प्रतिशत बढ़कर 46,247.29 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 ने 38.98 अंक या 0.59 प्रतिशत को 6,643.70 पर पहुंचा दिया। नैस्डैक कंपोजिट 99.37 अंक या 0.44 प्रतिशत बढ़कर 22,484.07 पर बंद हुआ।

रूस-यूक्रेन युद्ध

रूस ने रविवार तड़के कीव और यूक्रेन के अन्य हिस्सों में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागीं, जिसमें कम से कम चार लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए, जो पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू होने के बाद से राजधानी पर सबसे निरंतर हमलों में से एक है।

अमेरिकी मुद्रास्फीति

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पसंदीदा मुद्रास्फीति उपाय अगस्त में बढ़ गए। व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मूल्य सूचकांक जुलाई में 0.3 प्रतिशत बढ़ने के बाद अगस्त में 0.2 प्रतिशत बढ़ गया। अगस्त के माध्यम से 12 महीनों में, पीसीई मूल्य सूचकांक 2.7 प्रतिशत बढ़ा। यह फरवरी के बाद से साल-दर-साल सबसे बड़ी वृद्धि थी और जुलाई में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अमेरिकी सरकार शटडाउन

अमेरिकी सरकार शटडाउन की तारीख तेजी से आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस के शीर्ष डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नेताओं से मुलाकात करेंगे और सरकारी फंडिंग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकारी फंडिंग की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। एक सौदे के बिना एक शटडाउन 1 अक्टूबर से शुरू होगा, जो तब भी होता है जब भारी ट्रकों, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य वस्तुओं पर नए अमेरिकी टैरिफ प्रभावी होते हैं।

डॉलर

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 98.134 पर स्थिर था। येन के मुकाबले, डॉलर पिछले सप्ताह जापानी मुद्रा के मुकाबले 1 प्रतिशत से अधिक बढ़ने के बाद 0.2 प्रतिशत गिरकर 149.24 पर आ गया। यूरो 0.15 प्रतिशत बढ़कर 1.1717 डॉलर हो गया, जबकि स्टर्लिंग 0.11 प्रतिशत बढ़कर 1.3418 डॉलर हो गया।

सोने की कीमतें

सोने की कीमतों में छठे साप्ताहिक लाभ के बाद तेजी दर्ज की गई। पिछले हफ्ते सोने की कीमत 2 प्रतिशत की बढ़त के बाद 3,773 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रही थी।

कच्चे तेल की कीमतें

इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र द्वारा सप्ताहांत में तुर्की के माध्यम से कच्चे तेल के निर्यात को फिर से शुरू करने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 1 प्रतिशत की गिरावट आई । वहींं, ओपेक ने नवंबर में एक और तेल उत्पादन में वृद्धि की योजना बनाई है। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.99 प्रतिशत गिरकर 69.46 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 1 प्रतिशत गिरकर 65.06 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

Stock Market Update Sensex Today NIFTY 50 अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।