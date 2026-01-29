Hindustan Hindi News
share market live updates 29 jan nse bse sensex nifty gold silver top gainers losers
Share Market Live Updates 29 Jan: इकोनामिक सर्वे से पहले शेयर मार्केट की सुस्त शुरुआत, 82368 पर खुला सेंसेक्स

Share Market Live Updates 29 Jan: इकोनामिक सर्वे से पहले शेयर मार्केट की सुस्त शुरुआत, 82368 पर खुला सेंसेक्स

संक्षेप:

Share Market Live Updates 29 Jan: इकोनामिक सर्वे से पहले शेयर मार्केट की शुरुआत सुस्त रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स महज 24 अंक ऊपर 82368 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 2 अंक ऊपर 25345 पर खुला।

Jan 29, 2026 09:14 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
9:15 AM Share Market Live Updates 29 Jan: इकोनामिक सर्वे से पहले शेयर मार्केट की शुरुआत सुस्त रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स महज 24 अंक ऊपर 82368 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 2 अंक ऊपर 25345 पर खुला।

Share Market Live Updates 29 Jan: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50, मिश्रित वैश्विक बाजार संकेतों के बाद और आज बाद में इकोनामिक सर्वे 2025-2026 जारी होने से पहले गुरुवार को गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किए जाने के बाद एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ।

इस बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 पेश करने से पहले आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 पेश करेंगी।

भारत-यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 487.20 अंक या 0.60 प्रतिशत चढ़कर 82,344.68 पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी 50 ने 167.35 पॉइंट या 0.66 प्रतिशत को 25,342.75 पर सेटल किया।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति के बाद एशियाई बाजारों में गुरुवार को मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 225 0.18 प्रतिशत बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.57 प्रतिशत गिर गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.09 प्रतिशत की छलांग और कोस्डैक में 2.69 प्रतिशत की तेजी आई। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,364 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 86 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क सूचकांकों सेंसेक्स-निफ्टी के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को ज्यादातर अधिक रूप से समाप्त हुआ, एसएंडपी 500 इंडेक्स पहली बार 7,000 अंक के मील के पत्थर पर पहुंच गया, जब फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को उम्मीद के मुताबिक अपरिवर्तित रखा। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 12.19 अंक या 0.02 प्रतिशत बढ़कर 49,015.60 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 0.57 अंक या 0.01 प्रतिशत गिरकर 6,978.03 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 40.35 अंक या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 23,857.45 पर बंद हुआ।

दिग्गज कंपनियों के शेयरों का हाल

एनवीडिया के शेयर की कीमत 1.6 प्रतिशत बढ़ी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के शेयरों में 6.1 प्रतिशत, इंटेल शेयर की कीमत 11.04 प्रतिशत बढ़ी, जबकि एप्पल शेयर की कीमत 0.71 प्रतिशत गिर गई। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के शेयरों में 9.9 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि टेस्ला के शेयर की कीमत में 0.10 प्रतिशत की गिरावट आई।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को उम्मीद के मुताबिक अपरिवर्तित रखा और उधार लेने की लागत में फिर से गिरावट आने के बारे में बहुत कम संकेत दिए। जेरोम पॉवेल की अध्यक्षता में फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) ने नीतिगत दर को 3.5 प्रतिशत से 3.75 प्रतिशत की लक्ष्य सीमा में स्थिर रखने का निर्णय लिया।

आईआईपी डेटा

दिसंबर 2025 में भारत का औद्योगिक उत्पादन 7.8 प्रतिशत की दो साल से अधिक की उच्च गति से बढ़ा, जो दो वर्षों में इसकी सबसे तेज वृद्धि है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के संदर्भ में मापा जाने वाला कारखाना उत्पादन दिसंबर 2024 में 3.7 प्रतिशत बढ़ गया।

टेस्ला Q4 परिणाम

टेस्ला ने कम ऑटो बिक्री के कारण चौथी तिमाही के मुनाफे में 61 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। टेस्ला Q4 का मुनाफा 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में घटकर 840 मिलियन डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 2.1 बिलियन डॉलर था। राजस्व 3.1 प्रतिशत गिरकर 24.9 बिलियन डॉलर हो गया।

सोने की कीमतें

सोने की कीमतों ने अपनी रिकॉर्ड-तोड़ रैली को बढ़ाया, जो 5,600 डॉलर प्रति औंस के स्तर के करीब पहुंच गया क्योंकि निवेशकों ने भू-राजनीतिक और आर्थिक तनाव के बीच सुरक्षा की मांग की। स्पॉट गोल्ड की कीमत 2.1 प्रतिशत बढ़कर 5,511.79 डॉलर प्रति औंस हो गई, जो दिन की शुरुआत में रिकॉर्ड $5,591.61 पर पहुंच गई थी। स्पॉट चांदी की कीमत पहले 119.34 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद 1.3 प्रतिशत बढ़कर 118.061 डॉलर प्रति औंस हो गई।

कच्चे तेल की कीमतें

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को परमाणु समझौता करने या सैन्य हमलों का सामना करने की चेतावनी देने के बाद कच्चे तेल की कीमतें चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। ब्रेंट कच्चा तेल 1.23 प्रतिशत बढ़कर 68.40 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.47 प्रतिशत बढ़कर 63.51 डॉलर हो गया।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
