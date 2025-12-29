Share Market Live Updates 29 Dec: शेयर मार्केट की मिलीजुली शुरुआत, निफ्टी हरे तो लाल निशान पर खुला सेंसेक्स

संक्षेप: Share Market Live Updates 29 Dec: बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स जहां 36 अंकों के नुकसान के साथ 85004 पर खुला तो वहीं, एनएसई की 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 21 अंक ऊपर 26063 पर।

9:15 AM Share Market Live Updates 29 Dec: शेयर मार्केट की आज मिलीजुली शुरुआत हुई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स जहां 36 अंकों के नुकसान के साथ 85004 पर खुला तो वहीं, एनएसई की 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 21 अंक ऊपर 26063 पर।

Share Market Live Updates 29 Dec: भारतीय शेयर मार्केट की शुरुआत आज सपाट हो सकती है। क्योंकि, गिफ्ट निफ्टी के ट्रेंड्स भारत में ब्रॉडर इंडेक्स के लिए फ्लैट से पॉजिटिव शुरुआत का संकेत दे रहे हैं, जिसमें 13 अंकों या 0.05 प्रतिशत की बढ़त हुई है। निफ्टी फ्यूचर्स 26,087 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे थे।

एशियाई और अमेरिकी बाजार: एशियाई बाजार एशियाई बाजारों ने सोमवार, 29 दिसंबर को मिश्रित नोट पर वर्ष 2025 के अंतिम ट्रेडिंग सप्ताह की शुरुआत की. जापान के बेंचमार्क निक्केई 225 में 0.55% की गिरावट आई, जबकि टॉपिक्स 0.26% गिर गया।इसके विपरीत, दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.62% की वृद्धि हुई, और कोस्डैक में 0.19% की वृद्धि हुई। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 25,810 पर था, जो एचएसआई के 25,818.93 के पिछले बंद होने से मामूली नीचे था, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 अपरिवर्तित रहा।

वहीं, अमेरिकी बाजार शुक्रवार को लगभग अपरिवर्तित बंद हुआ, जिसमें डाऊ जोंस 0.04% गिरकर 48,710.97, एसएंडपी 500 0.03% नीचे 6,929.94 और नैस्डैक 0.09% गिरकर 23,593.10 पर रहा। वहीं, फेडरल रिजर्व के ब्याज दर कटौती की उम्मीदों से डॉलर कमजोर और कीमती धातुओं में तेजी रही। सभी तीनों इंडेक्स ने साप्ताहिक लाभ दर्ज किया।