Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़share market live updates 29 dec nse bse sensex nifty silver gold
Share Market Live Updates 29 Dec: शेयर मार्केट की मिलीजुली शुरुआत, निफ्टी हरे तो लाल निशान पर खुला सेंसेक्स

Share Market Live Updates 29 Dec: शेयर मार्केट की मिलीजुली शुरुआत, निफ्टी हरे तो लाल निशान पर खुला सेंसेक्स

संक्षेप:

Share Market Live Updates 29 Dec: बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स जहां 36 अंकों के नुकसान के साथ 85004 पर खुला तो वहीं, एनएसई की 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 21 अंक ऊपर 26063 पर।

Dec 29, 2025 09:14 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

9:15 AM Share Market Live Updates 29 Dec: शेयर मार्केट की आज मिलीजुली शुरुआत हुई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स जहां 36 अंकों के नुकसान के साथ 85004 पर खुला तो वहीं, एनएसई की 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 21 अंक ऊपर 26063 पर।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

Share Market Live Updates 29 Dec: भारतीय शेयर मार्केट की शुरुआत आज सपाट हो सकती है। क्योंकि, गिफ्ट निफ्टी के ट्रेंड्स भारत में ब्रॉडर इंडेक्स के लिए फ्लैट से पॉजिटिव शुरुआत का संकेत दे रहे हैं, जिसमें 13 अंकों या 0.05 प्रतिशत की बढ़त हुई है। निफ्टी फ्यूचर्स 26,087 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे थे।

एशियाई और अमेरिकी बाजार: एशियाई बाजार एशियाई बाजारों ने सोमवार, 29 दिसंबर को मिश्रित नोट पर वर्ष 2025 के अंतिम ट्रेडिंग सप्ताह की शुरुआत की. जापान के बेंचमार्क निक्केई 225 में 0.55% की गिरावट आई, जबकि टॉपिक्स 0.26% गिर गया।इसके विपरीत, दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.62% की वृद्धि हुई, और कोस्डैक में 0.19% की वृद्धि हुई। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 25,810 पर था, जो एचएसआई के 25,818.93 के पिछले बंद होने से मामूली नीचे था, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 अपरिवर्तित रहा।

वहीं, अमेरिकी बाजार शुक्रवार को लगभग अपरिवर्तित बंद हुआ, जिसमें डाऊ जोंस 0.04% गिरकर 48,710.97, एसएंडपी 500 0.03% नीचे 6,929.94 और नैस्डैक 0.09% गिरकर 23,593.10 पर रहा। वहीं, फेडरल रिजर्व के ब्याज दर कटौती की उम्मीदों से डॉलर कमजोर और कीमती धातुओं में तेजी रही। सभी तीनों इंडेक्स ने साप्ताहिक लाभ दर्ज किया।

सोने और चांदी की कीमतें

सोमवार को उतार-चढ़ाव वाले कारोबार में तेजी से गिरने से पहले चांदी पहली बार 80 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गई। विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी की हालिया तेजी सट्टा ब्याज और चल रही आपूर्ति बाधाओं से प्रेरित थी। सोना लगभग 1% फिसल गया, हालांकि इसने इस साल बार-बार नई चोटियों को छुआ है, जो कमजोर डॉलर, सुरक्षित हेवन खरीद और ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों द्वारा समर्थित है। इस बीच, प्लैटिनम और पैलेडियम भी रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद तेजी से पीछे हट गए।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Share Market Sensex Today Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।