share market live updates 29 august nse bse ril agm sensex nifty top gainers losers Share Market Live Updates 29 August: रिलायंस एजीएम से पहले कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल, क्या थमेगी गिरावट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़share market live updates 29 august nse bse ril agm sensex nifty top gainers losers

Share Market Live Updates 29 August: रिलायंस एजीएम से पहले कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल, क्या थमेगी गिरावट

Share Market Live Updates 29 August: रिलायंस एजीएम से पहले भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के शुक्रवार को सतर्क नोट पर खुलने की उम्मीद है। गिफ्ट निफ्टी 24,674 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से लगभग 23 अंकों का प्रीमियम है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 07:59 AM
share Share
Follow Us on
Share Market Live Updates 29 August: रिलायंस एजीएम से पहले कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल, क्या थमेगी गिरावट

Share Market Live Updates 29 August: रिलायंस एजीएम से पहले भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के शुक्रवार को सतर्क नोट पर खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों ने ज्यादातर गिरावट के साथ कारोबार किया, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात उच्च स्तर पर बंद हुआ, जिसमें एसएंडपी 500 और डॉऊ जोन्स रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए।

इससे पहले गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार भारत की आर्थिक वृद्धि पर 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ के नतीजों से चिंताओं के साथ भारी नुकसान के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 705.97 अंक या 0.87 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,080.57 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 211.15 अंक या 0.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,500.90 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

एशियाई बाजारों में शुक्रवार को मिलाजुला रुख रहा। जापान का निक्केई 225 0.33 प्रतिशत गिर गया, जबकि टॉपिक्स में 0.39 प्रतिशत की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.19 प्रतिशत गिरा जबकि कोस्डैक इंडेक्स 0.15 प्रतिशत गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 24,674 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से लगभग 23 अंकों का प्रीमियम है। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत दे रहा था।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को हाई लेवल पर बंद हुआ, जिसमें एसएंडपी 500 और डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज रिकॉर्ड उच्च बंद हुए। डॉऊ जोन्स 0.16 प्रतिशत बढ़कर 45,636.90 हो गया, जबकि एसएंडपी 500 0.32 प्रतिशत बढ़कर 6,501.86 पर बंद हुआ, जो दूसरे सीधे दिन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। नैस्डैक 0.53 प्रतिशत की बढ़त के साथ 21,705.16 के स्तर पर बंद हुआ।

अमेरिकी जीडीपी

अमेरिकी अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में शुरू में जितना सोचा गया था, उससे कहीं अधिक तेजी से बढ़ी। पिछली तिमाही में अमेरिकी जीडीपी 3.3 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ी। अर्थव्यवस्था को शुरू में दूसरी तिमाही में 3.0 प्रतिशत की गति से बढ़ने की सूचना मिली थी। रॉयटर्स द्वारा सर्वेक्षण किए गए अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद की थी कि जीडीपी विकास दर 3.1 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।

भारत के औद्योगिक उत्पादन में तेजी

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन के कारण इस साल जुलाई में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि 4 महीने के उच्च स्तर 3.5 प्रतिशत पर पहुंच गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार पर मापा जाने वाला औद्योगिक उत्पादन पिछले साल जुलाई में 5 प्रतिशत और अप्रैल-जुलाई में 2.3 प्रतिशत बढ़ा था, जो एक साल पहले 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम था। जून में इसमें मामूली 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

डॉलर

फेड रेट में कटौती की बढ़ती बाधाओं पर डॉलर लड़खड़ा गया। डॉलर इंडेक्स महीने में 2 प्रतिशत की गिरावट के लिए 97.917 पर था। यूरो $ 1.1675 पर थोड़ा बदल गया था, स्टर्लिंग ने आखिरी बार $ 1.3509 खरीदा था और जापानी येन प्रति डॉलर 146.97 प्राप्त हुआ था।

सोने की कीमतें

सोने की कीमतें एक महीने से अधिक समय में अपने हाई लेवल के पास मंडराती रहीं। गुरुवार को 23 जुलाई के बाद से अपने हाइएस्ट लेवल पर पहुंचने के बाद, स्पॉट गोल्ड की कीमत 3,413.80 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। इस महीने अब तक बुलियन में 3.6 प्रतिशत की तेजी आई है। दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 3,473.80 डॉलर पर सपाट था।

कच्चे तेल की कीमतें

कच्चे तेल की कीमतें मासिक नुकसान के लिए सिर पर कम कारोबार कर रही थीं। ब्रेंट कच्चा तेल 0.73 प्रतिशत गिरकर 68.12 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड वायदा 0.70 प्रतिशत गिरकर 64.15 डॉलर पर आ गया।

Stock Market Update Sensex Today NIFTY 50 अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।