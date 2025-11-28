Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Share Market Live Updates 28 Nov nse bse sensex nifty top gainers losers
Share Market Live Updates 28 Nov: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल

Share Market Live Updates 28 Nov: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल

संक्षेप:

Share Market Live Updates 28 Nov: गिफ्ट निफ्टी 26,420 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 29 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी के लिए हल्के सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

Fri, 28 Nov 2025 07:29 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Share Market Live Updates 28 Nov: वैश्विक बाजारों में मिले जुले संकेतों के बाद भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 शुक्रवार को मामूली बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में गिरावट रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार वायदा बाजार में गिरावट रही। जबकि, गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार के सूचकांक इंट्राडे ट्रेड में अपने रिकॉर्ड को हिट करने के बाद बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स ने 85,720 पर बंद हुआ और 110 अंक चढ़ा। जबकि, निफ्टी 50 ने 10 अंकों की तेजी के साथ 26,215 पर सेटल किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आज के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजार

अमेरिकी शेयर वायदा स्थिर रहने से एशियाई बाजारों में शुक्रवार को मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 225 0.25 प्रतिशत कम हो गया, जबकि टॉपिक्स सपाट था। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.95 प्रतिशत गिर गया और कोस्डैक 1.66 प्रतिशत बढ़ गया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 26,420 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 29 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी के लिए हल्के सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को थैंक्सगिविंग डे की छुट्टी के कारण बंद था। शुक्रवार को दोपहर 1 बजे ET पर बाजार जल्दी बंद हो जाएगा। हालांकि, एक छुट्टी के दौरान स्टॉक फ्यूचर्स ने एक छोटे सप्ताह के दौरान फ्लैट कारोबार किया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 10 अंक बढ़ा। एसएंडपी 500 फ्यूचर्स और नैस्डैक-100 फ्यूचर्स मामूली रूप से अधिक थे।

रूस-यूक्रेन शांति योजना

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन द्वारा चर्चा की गई एक मसौदा शांति योजना की रूपरेखा यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए भविष्य के सौदों का आधार बन सकती है, लेकिन अगर रूस नहीं तो लड़ेगा।

सोने की कीमतें

सोने की कीमत 0.3 प्रतिशत बढ़कर 4,171.18 डॉलर प्रति औंस हो गई, और सप्ताह के लिए 2 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई।

कच्चे तेल की कीमतें

कच्चे तेल की कीमतें दो साल से अधिक समय में सबसे लंबे समय तक मासिक नुकसान के लिए आगे बढ़ रही हैं। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 0.06 प्रतिशत बढ़कर 63.38 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 0.63 प्रतिशत बढ़कर 59.02 डॉलर हो गया।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Share Market Live Updates Sensex NIFTY 50 अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।