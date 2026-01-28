Hindustan Hindi News
Share Market Live Updates 28 Jan: क्या भारत-EU डील आज घरेलू शेयर मार्केट को कराएगा अच्छा फील

Share Market Live Updates 28 Jan: क्या भारत-EU डील आज घरेलू शेयर मार्केट को कराएगा अच्छा फील

संक्षेप:

Share Market Live Updates 28 Jan: गिफ्ट निफ्टी 25,445 स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 62 अंकों के प्रीमियम पर है। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

Jan 28, 2026 07:38 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 28 Jan: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50, के बुधवार को ऊंचे खुलने की उम्मीद है, जो भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते के बाद पिछले सत्र के मुनाफे को आगे बढ़ाएगा। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा के बाद तेजी दर्ज की थी। सेंसेक्स 319.78 अंक, या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 81,857.48 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 126.75 अंक, या 0.51 प्रतिशत चढ़कर 25,175.40 पर रहा।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजारों का मिला-जुला रुख

एशियाई बाजार बुधवार को मिले-जुले रहे, जहां दक्षिण कोरियाई सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। जापान का निक्केई 225 0.79 प्रतिशत गिरा, जबकि टॉपिक्स 0.97 प्रतिशत घटा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.27 प्रतिशत चढ़ा और कोसडैक 1.55 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग हांग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने ऊंचे खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी का प्रदर्शन

गिफ्ट निफ्टी 25,445 स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 62 अंकों के प्रीमियम पर है। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट से मिले-जुले संकेत

मेगाकैप कंपनियों की कमाई रिपोर्ट्स से पहले मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार मिले-जुले रहे, जहां एसएंडपी 500 ने लगातार पांचवें दिन मुनाफा दर्ज किया और इंट्राडे रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 408.99 अंक, या 0.83 प्रतिशत गिरकर 49,003.41 पर रहा, जबकि एसएंडपी 500 28.37 अंक, या 0.41 प्रतिशत चढ़कर 6,978.60 पर पहुंचा। नैस्डैक कम्पोजिट 215.74 अंक, या 0.91 प्रतिशत बढ़कर 23,817.10 पर बंद हुआ।

दिग्गज कंपनियों के शेयरों का हाल

एनवीडिया का शेयर मूल्य 1.10 प्रतिशत बढ़ा, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 2.19 प्रतिशत चढ़े, एप्पल का शेयर मूल्य 1.12 प्रतिशत बढ़ा और टेस्ला का शेयर मूल्य 0.99 प्रतिशत गिरा। यूनाइटेडहेल्थ का शेयर मूल्य 19.61 प्रतिशत गिरा, हुमाना के शेयर 21.13 प्रतिशत टूटे और सीवीएस हेल्थ 14.15 प्रतिशत गिरा। जनरल मोटर्स का शेयर मूल्य 8.77 प्रतिशत चढ़ा।

अमेरिकी उपभोक्ता विश्वास में गिरावट

जनवरी में अमेरिकी उपभोक्ता विश्वास 11-1/2 वर्ष से अधिक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। कॉन्फ्रेंस बोर्ड का उपभोक्ता विश्वास सूचकांक इस महीने 9.7 अंक गिरकर 84.5 पर आ गया, जो मई 2014 के बाद से सबसे कम स्तर है। रॉयटर्स के एक सर्वे के अनुसार, अर्थशास्त्रियों ने सूचकांक के 90.9 पर रहने का अनुमान लगाया था।

बैंक ऑफ जापान की बैठक के मिनट्स

बैंक ऑफ जापान के नीति निर्माताओं ने ब्याज दरें बढ़ाते रहने की आवश्यकता पर सहमति जताई, जहां कुछ ने अंतर्निहित मुद्रास्फीति पर कमजोर येन की भूमिका और अगली ब्याज दर वृद्धि के समय पर जोर दिया, उनकी दिसंबर बैठक के मिनट्स से पता चला।

सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी

आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित आश्रय की मांग बढ़ने पर ऐतिहासिक तेजी को आगे बढ़ाते हुए, सोने की कीमतें $5,200 प्रति औंस से ऊपर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.08 प्रतिशत बढ़कर $5,186.08 प्रति औंस पर पहुंची, जो रिकॉर्ड $5,202.06 तक पहुंचने के बाद है। अमेरिकी सोना फ्यूचर्स 2.01 प्रतिशत बढ़कर $5,223.34 प्रति औंस पर पहुंचे। स्पॉट सिल्वर की कीमत 1.14 प्रतिशत बढ़कर $113.41 प्रति औंस पर थी।

कच्चे तेल की कीमतें सपाट

कच्चे तेल की कीमतें सपाट रहीं। ब्रेंट कच्चा तेल 0.12 प्रतिशत गिरकर 67.49 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 0.08 प्रतिशत बढ़कर 62.39 डॉलर पर पहुंच गया।

