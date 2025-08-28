Share Market Live Updates 28 August: ट्रंप टैरिफ की सुनामी में क्या आज फिर डूबेगा शेयर मार्केट

Share Market Live Updates 28 August:ट्रंप टैरिफ का असर आज घरेलू शेयर मार्केट पर कैसा हो? क्या सेंसेक्स-निफ्टी इस 50 पर्सेंट के टैरिफ की सुनामी में डूब जाएंगे? ऐसे तमाम सवाल निवेशकों के मन उमड़-घुमड़ रहे हैं। जान लें कि ग्लोबल संकेत क्या कह रहे हैं...

Share Market Live Updates 28 August:ट्रंप टैरिफ का असर आज घरेलू शेयर मार्केट पर कैसा हो? क्या सेंसेक्स-निफ्टी इस 50 पर्सेंट के टैरिफ की सुनामी में डूब जाएंगे? ऐसे तमाम सवाल निवेशकों के मन उमड़-घुमड़ रहे हैं। इनका जवाब तो मार्केट खुलने के साथ ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले जान लें कि ग्लोबल संकेत क्या कह रहे हैं...

भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी 50, के गुरुवार को कमजोर खुलने के आसार हैं। रिलायंस मनी के एसवीपी, अजीत मिश्रा का कहना है कि आगे देखते हुए, निर्यात-प्रधान क्षेत्रों में किसी भी तेजी पर बिकवाली का दबाव बना रह सकता है।

पिछला सत्र याद करें मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार तेजी से गिरावट के साथ बंद हुआ था। सभी क्षेत्रों में भारी बिकवाली के चलते निवेशकों की लगभग 6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति एक ही दिन में डूब गई। सेंसेक्स 849.37 अंक (1.04%) गिरकर 80,786.54 पर और निफ्टी 50, 255.70 अंक (1.02%) टूटकर 24,712.05 पर बंद हुआ था। बुधवार को गणेश चतुर्थी के कारण बाजार बंद रहा।

एशियाई बाजारों का हाल गुरुवार को एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिल रहा है। जापान का निक्केई 225, 0.20% ऊपर है, जबकि टॉपिक्स 0.11% बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.29% चढ़ा, लेकिन कोसडैक 0.34% नीचे है। हांगकांग के हेंग सेंग इंडेक्स के फ्यूचर्स भी कमजोर शुरुआत का संकेत दे रहे हैं।

गिफ्ट निफ्टी के कमजोर इशारे गिफ्ट निफ्टी 24,649 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 82 अंक की कमी है। यह भारतीय सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

अमेरिकी बाजार का प्रदर्शन अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। एसएंडपी 500 ने दिन के कारोबार में एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। डॉऊ जोन्स 0.31% चढ़कर 45,557.67 पर पहुंचा। एसएंडपी 500, 0.22% बढ़कर 6,480.05 और नैस्डैक 0.18% की बढ़त के साथ 21,583.83 पर बंद हुआ।

ट्रंप के टैरिफ का असर अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से प्रभावी हो गए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल आयात करने के भारत के फैसले के जवाब में यह अतिरिक्त 25% शुल्क लगाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही भारतीय निर्यात पर अमेरिकी शुल्क का कुल भार 50% हो गया है।