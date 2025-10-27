Share Market Live Updates 27 October: क्या तेजी की पटरी पर लौटेगा शेयर बाजार

संक्षेप: Share Market Live Updates 27 October: गिफ्ट निफ्टी 25,936 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 121 अंकों का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के लिए गैप-अप शुरुआत का संकेत देता है।

Share Market Live Updates 27 October: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के सोमवार को वैश्विक बाजारों में तेजी के बाद खुलने की उम्मीद है। अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता में प्रगति की वजह से एशियाई बाजारों में तेजी रही, निक्केई पहली बार 50,000 के स्तर को पार कर गया, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में पिछले सप्ताह तेजी आई। सभी तीन प्रमुख वॉल स्ट्रीट सूचकांकों ने ऑल टाइम हाई पर बंद हुए।

इस हफ्ते कैसी रहेगी बाजार की चाल इस सप्ताह निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक, अमेरिका-चीन व्यापार समझौते और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के घटनाक्रम, दूसरी तिमाही के नतीजों, सोने और चांदी की कीमतों, एफआईआई फंड फ्लो के रुझान और प्रमुख घरेलू और वैश्विक वृहद आर्थिक आंकड़ों सहित शेयर बाजार के प्रमुख ट्रिगर पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

इससे पहले शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार मुनाफावसूली के चलते गिरावट के साथ बंद हुआ, जिससे छह दिन से चल रही तेजी का सिलसिला समाप्त हो गया। सेंसेक्स 344.52 अंक नीचे 84,211.88 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी 96.25 अंकों की गिरावट के साथ 25,795.15 पर।

आज के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियाई बाजार अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता को लेकर आशावाद के चलते एशियाई बाजारों में तेजी रही। जापान का बेंचमार्क निक्केई 225 2.02 प्रतिशत चढ़ गया, जो पहली बार 50,000 अंक को पार कर गया, जबकि टॉपिक्स में 1.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.83 प्रतिशत उछला, जबकि कोस्डैक 0.72 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने मजबूत शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,936 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 121 अंकों का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के लिए गैप-अप शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को उच्च स्तर पर समाप्त हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 472.51 अंक या 1.01 प्रतिशत बढ़कर 47,207.12 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 53.25 अंक या 0.79 प्रतिशत बढ़कर 6,791.69 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 263.07 अंक या 1.15 प्रतिशत बढ़कर 23,204.87 पर बंद हुआ।

अमेरिका-चीन ट्रेड डील अमेरिका और चीन के शीर्ष व्यापार वार्ताकारों ने कहा कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी चिनफिंग की बैठक से पहले व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। आसियान शिखर सम्मेलन में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने कहा, 'हम उस तरह के समझौते के अंतिम विवरण की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी नेता समीक्षा कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि क्या वे एक साथ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं।

डॉलर डॉलर इंडेक्स 98.94 पर थोड़ा बदल गया था। अमेरिकी डॉलर येन के मुकाबले 0.2 प्रतिशत मजबूत होकर 153.12 पर पहुंच गया, जो 10 अक्टूबर के बाद से सबसे अधिक है। यूरो $1.1628 पर स्थिर था, जबकि स्टर्लिंग 0.05 प्रतिशत बढ़कर $1.3316 हो गया।