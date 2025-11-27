Hindustan Hindi News
Share Market Live Updates 27 Nov: सेंसेक्स आज रच सकता है नया इतिहास

संक्षेप:

Share Market Live Updates 27 Nov: सेंसेक्स आज नया इतिहास लिख सकता है। अपने ऑल टाइम हाई 85978 को तोड़ने अब करीब 370 अंक दूर है। ग्लोबल संकेतों पर भरोसा करें तो आज सेंसेक्स 86000 के पार जा सकता है। गिफ्ट निफ्टी 26,430 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो 49 अंक का प्रीमियम था।

Thu, 27 Nov 2025 08:38 AM
Share Market Live Updates 27 Nov: सेंसेक्स आज नया इतिहास लिख सकता है। अपने ऑल टाइम हाई 85978 को तोड़ने अब करीब 370 अंक दूर है। ग्लोबल संकेतों पर भरोसा करें तो आज सेंसेक्स 86000 के पार जा सकता है। वैश्विक बाजारों में तेजी के बाद गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है।

एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद में रातोंरात बढ़त हासिल की। बुधवार को, भारतीय स्टॉक मार्केट सभी सेगमेंट में मजबूत खरीद पर बंपर तेजी दिखी। बेंचमार्क निफ्टी 50 26,200 स्तर से अधिक बंद हो गया है। सेंसेक्स 1,022.50 अंक या 1.21 प्रतिशत उछलकर 85,609.51 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी 50 ने 320.50 अंकया 1.24 प्रतिशत की हासिल की और 26,205.30 पर सेटल किया।

आज के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजार

वॉल स्ट्रीट पर रातभर में तेजी के बाद गुरुवार को एशियाई बाजारों में तेजी रही। जापान के निक्केई 225 इंडेक्स में 1.42 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि टॉपिक्स में 0.64 प्रतिशत की तेजी आई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.05 प्रतिशत बढ़ा और कोस्डैक 0.39 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 26,430 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 49 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी फेडरल रिजर्व से दिसंबर में ब्याज दर में कटौती की बढ़ती संभावना के बीच वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को टेक शेयरों के नेतृत्व में तेजी के साथ बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 314.67 अंक या 0.67 प्रतिशत बढ़कर 47,427.12 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 46.73 अंक या 0.69 प्रतिशत बढ़कर 6,812.61 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 189.10 अंक या 0.82 प्रतिशत बढ़कर 23,214.69 पर बंद हुआ।

भारत की जीडीपी

भारत के सकल घरेलू उत्पाद पर IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि वित्त वर्ष 26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, यह देखते हुए कि GST सुधारों से देश को अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने में मदद मिलने की संभावना है।

कैबिनेट के फैसले

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,280 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक (आरईपीएम) के निर्माण को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के तहत प्रोत्साहन भारत को अगले तीन से चार वर्षों में दुर्लभ पृथ्वी चुंबक निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की अनुमति देगा।

सोने की कीमतें

पिछले सत्र में एक सप्ताह से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद सोने की कीमतें स्थिर रहीं। हाजिर सोने की कीमत 4,162.98 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.1 प्रतिशत गिरकर 4,158.60 डॉलर प्रति औंस हो गया।

कच्चा तेल

यूक्रेन-रूस संघर्ष विराम की उम्मीदों पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड वायदा की कीमत 0.3 प्रतिशत गिरकर 62.92 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 0.4 प्रतिशत गिरकर 58.44 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

