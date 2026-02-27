Share Market Live Updates 27 Feb.: शेयर मार्केट के लिए कैसा रहेगा शुक्रवार

7:50 AM Share Market Live Updates 27 Feb.: गिफ्ट निफ्टी 25,559 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 77 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

7:50 AM Share Market Live Updates 27 Feb.: वैश्विक बाजारों में कमजोर संकेतों के बाद भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के शुक्रवार को गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। टेक शेयरों में बिकवाली के बीच एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात गिरावट के साथ बंद हुआ। चुनिंदा दिग्गजों में मुनाफावसूली के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार रहा। सेंसेक्स 27 अंकों की गिरावट के साथ 82,248 और निफ्टी 14 अंक नीचे 25,496 बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियन मार्केट वॉल स्ट्रीट पर रातभर में गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में शुक्रवार को मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 225 0.6 प्रतिशत गिर गया, जबकि टॉपिक्स सपाट कारोबार कर रहा था। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि कोस्डैक में 0.35 प्रतिशत की गिरावट आई। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने एक सपाट शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,559 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 77 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को ज्यादातर नीचे बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 17.05 अंक या 0.03 प्रतिशत बढ़कर 49,499.20 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 37.27 अंक या 0.54 प्रतिशत गिरकर 6,908.86 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 273.69 अंक या 1.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,878.38 पर बंद हुआ। एनवीडिया के शेयर की कीमत में 5.49 प्रतिशत, एएमडी के शेयरों में 3.41 प्रतिशत, माइक्रोसॉफ्ट शेयर की कीमत में 0.28 प्रतिशत, ऐप्पल शेयर की कीमत 0.47 प्रतिशत, अमेजन के शेयर में 1.29 प्रतिशत की गिरावट, सेल्सफोर्स के शेयर की कीमत में 3.91 प्रतिशत की गिरावट आई, और टेस्ला के शेयर की कीमत 2.11 प्रतिशत गिर गई।

अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता ईरान ने कहा है कि स्विट्जरलैंड में शाम तक वार्ता रोकने के बाद अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता "बहुत गहनता से और बहुत गंभीरतापूर्वक" आगे बढ़ी। दोनों देशों ने गुरुवार को जिनेवा में ओमानी की मध्यस्थता से होने वाली बातचीत का तीसरा दौर शुरू किया।

सेबी का सर्कुलर सेबी ने अपने सर्कुलर में म्यूचुअल फंड योजनाओं के सोने और चांदी के मूल्यांकन के तरीके को संशोधित किया है, जिसमें मूल्य की गणना के लिए स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रकाशित स्पॉट कीमतों का उपयोग करना अनिवार्य है। यह 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो जाएगा।

सोने की कीमतें अमरीका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता को लम्बा खींचने पर सहमति बनने के बाद सोने की कीमतों में स्थिरता आई। हाजिर सोने का भाव 5,184.95 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा, चांदी 0.2 प्रतिशत गिरकर 88.11 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।