Share Market Live Updates 27 Feb.: शेयर मार्केट के लिए कैसा रहेगा शुक्रवार

Feb 27, 2026 07:59 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
7:50 AM Share Market Live Updates 27 Feb.: गिफ्ट निफ्टी 25,559 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 77 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

7:50 AM Share Market Live Updates 27 Feb.: वैश्विक बाजारों में कमजोर संकेतों के बाद भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के शुक्रवार को गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। टेक शेयरों में बिकवाली के बीच एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात गिरावट के साथ बंद हुआ। चुनिंदा दिग्गजों में मुनाफावसूली के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार रहा। सेंसेक्स 27 अंकों की गिरावट के साथ 82,248 और निफ्टी 14 अंक नीचे 25,496 बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

वॉल स्ट्रीट पर रातभर में गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में शुक्रवार को मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 225 0.6 प्रतिशत गिर गया, जबकि टॉपिक्स सपाट कारोबार कर रहा था। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि कोस्डैक में 0.35 प्रतिशत की गिरावट आई। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने एक सपाट शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,559 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 77 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को ज्यादातर नीचे बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 17.05 अंक या 0.03 प्रतिशत बढ़कर 49,499.20 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 37.27 अंक या 0.54 प्रतिशत गिरकर 6,908.86 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 273.69 अंक या 1.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,878.38 पर बंद हुआ। एनवीडिया के शेयर की कीमत में 5.49 प्रतिशत, एएमडी के शेयरों में 3.41 प्रतिशत, माइक्रोसॉफ्ट शेयर की कीमत में 0.28 प्रतिशत, ऐप्पल शेयर की कीमत 0.47 प्रतिशत, अमेजन के शेयर में 1.29 प्रतिशत की गिरावट, सेल्सफोर्स के शेयर की कीमत में 3.91 प्रतिशत की गिरावट आई, और टेस्ला के शेयर की कीमत 2.11 प्रतिशत गिर गई।

अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता

ईरान ने कहा है कि स्विट्जरलैंड में शाम तक वार्ता रोकने के बाद अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता "बहुत गहनता से और बहुत गंभीरतापूर्वक" आगे बढ़ी। दोनों देशों ने गुरुवार को जिनेवा में ओमानी की मध्यस्थता से होने वाली बातचीत का तीसरा दौर शुरू किया।

सेबी का सर्कुलर

सेबी ने अपने सर्कुलर में म्यूचुअल फंड योजनाओं के सोने और चांदी के मूल्यांकन के तरीके को संशोधित किया है, जिसमें मूल्य की गणना के लिए स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रकाशित स्पॉट कीमतों का उपयोग करना अनिवार्य है। यह 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो जाएगा।

सोने की कीमतें

अमरीका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता को लम्बा खींचने पर सहमति बनने के बाद सोने की कीमतों में स्थिरता आई। हाजिर सोने का भाव 5,184.95 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा, चांदी 0.2 प्रतिशत गिरकर 88.11 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।

कच्चे तेल की कीमतें

अमेरिका और ईरान के बीच अगले सप्ताह और परमाणु वार्ता पर सहमति बनने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 0.35 प्रतिशत गिरकर 70.50 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 0.32 प्रतिशत गिरकर 64.99 डॉलर पर आ गया। (एजेंसियों से इनपुट के साथ)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

