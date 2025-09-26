Share Market Live Updates 26 Sep.: ट्रंप के नए टैरिफ झटके से घरेलू शेयर मार्केट में आज गिरावट के आसार

Share Market Live Updates 26 Sep.: भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50, शुक्रवार को फिर से गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। यह कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते हो रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं, फर्नीचर और भारी ट्रकों पर नए टैरिफ की घोषणा की है।

Share Market Live Updates 26 Sep.: भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50, शुक्रवार को फिर से गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। यह कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते हो रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं, फर्नीचर और भारी ट्रकों पर नए आयात शुल्क (टैरिफ) की घोषणा की है।

पिछले दिन का गिरावट वाला कारोबार गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार पांचवें लगातार दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 50 सूचकांक 24,900 के स्तर से नीचे फिसल गया। सेंसेक्स 555.95 अंक (0.68%) गिरकर 81,159.68 पर और निफ्टी 50, 166.05 अंक (0.66%) की गिरावट के साथ 24,890.85 पर बंद हुआ।

आज के लिए प्रमुख वैश्विक संकेत एशियाई बाजार एशियाई बाजार भी शुक्रवार को नीचे की ओर कारोबार कर रहे हैं। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.28% गिरा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 1.54% टूटा। हांगकांग के हेंग सेंग इंडेक्स के फ्यूचर्स भी कमजोर शुरुआत का संकेत दे रहे हैं।

गिफ्ट निफ्टी गिफ्ट निफ्टी (जो भारतीय बाजार के लिए एक संकेतक है) 24,902 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से लगभग 66 अंक कम है। यह भारतीय बाजारों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

अमेरिकी बाजार (वॉल स्ट्रीट) अमेरिकी शेयर बाजार भी गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। मजबूत आर्थिक आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व (अमेरिकी केंद्रीय बैंक) द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉऊ जोन्स 0.38% और नैस्डैक 0.50% गिरा।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़े जीडीपी: अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर (GDP) दूसरी तिमाही में 3.8% रही, जो पहले के अनुमान 3.3% से बेहतर है।

बेरोजगारी भत्ता: बेरोजगारी के नए दावों की संख्या घटकर 218,000 रह गई, जो अनुमान से कम है।

टिकाऊ सामानों के ऑर्डर: अगस्त में कारखानों को लंबे समय तक चलने वाले सामानों के ऑर्डर में 2.9% की बढ़ोतरी हुई, जबकि उम्मीद गिरावट की थी।

ट्रंप के नए टैरिफ राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि वह 1 अक्टूबर से दवाओं पर 100%, फर्नीचर पर 30%, और भारी ट्रकों पर 25% का आयात शुल्क लगाएंगे।

एक्सेंचर के नतीजे कंसल्टिंग कंपनी एक्सेंचर का राजस्व जून-अगस्त तिमाही में 7% बढ़कर $17.60 बिलियन रहा, जो अनुमान से बेहतर है। हालांकि, कंपनी ने अगले साल के लिए विकास दर का अनुमान (2%-5%) विश्लेषकों के अनुमान (5.3%) से थोड़ा कम रखा है।