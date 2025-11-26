Share Market Live Updates 26 Nov: शेयर मार्केट में लौटी रौनक, सेंसेक्स 84800 के पार, निफ्टी 26000 के करीब

संक्षेप: Share Market Live Updates 26 Nov: घरेलू शेयर मार्केट की लगातार तीन दिन से चली आ रही गिरावट पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। सेंसेक्स 241 अंक ऊपर 84828 पर है और निफ्टी 71अंक ऊपर 25956 पर पहुंच गया है।

9:15 AM Share Market Live Updates 26 Nov: घरेलू शेयर मार्केट की लगातार तीन दिन से चली आ रही गिरावट पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। सेंसेक्स 241 अंक ऊपर 84828 पर है और निफ्टी 71अंक ऊपर 25956 पर पहुंच गया है। हालांकि,बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 83 अंकों की गिरावट के साथ 84503 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 41 अंक टूटकर 25842 पर खुला।

Share Market Live Updates 26 Nov: वैश्विक बाजारों में तेजी के बाद बुधवार को भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार भी चढ़कर बंद हुआ। दूसरी ओर मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 313 अंक गिरकर 84,587 और निफ्टी 74 अंक टूटकर 25,884 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियन मार्केट अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती के दांव पर वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात तेजी के बाद एशियाई बाजारों में बुधवार को एशियाई बाजारों में तेजी रही। जापान का निक्केई 225 1.5 प्रतिशत और टॉपिक्स इंडेक्स 0.9 प्रतिशत बढ़ गया. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कोस्डैक ने 0.64 प्रतिशत की वृद्धि की। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी गिफ्ट निफ्टी 26,149 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 93 पॉइंट का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट सूचकांकों सेंसेक्सस-निफ्टी के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 664.18 अंक या 1.43 प्रतिशत बढ़कर 47,112.45 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 60.77 अंक या 0.91 प्रतिशत बढ़कर 6,765.89 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 153.59 अंक या 0.67 प्रतिशत बढ़कर 23,025.59 पर बंद हुआ।

एनवीडिया के शेयर की कीमत 2.6 प्रतिशत गिर गई। एएमडी 4.15 प्रतिशत, अल्फाबेट 1.6 प्रतिशत , मेटा प्लेटफॉर्म 3.8 प्रतिशत चढ़ा। अलीबाबा के यूएस-लिस्टेड शेयर 2.3 प्रतिशत फिसल गए।

रूस-यूक्रेन शांति समझौता रॉयटर्स ने बताया कि यूक्रेन जिनेवा में वार्ता के बाद अमेरिका की मध्यस्थता वाले शांति ढांचे के सार का समर्थन करता है। यूक्रेन के एक अधिकारी ने कहा कि अनसुलझे संवेदनशील मुद्दों पर अभी भी राष्ट्रपति ब्लॉदीमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच चर्चा की आवश्यकता है।

भारत-यूरोपीय यूनियन एफटीए भारत और यूरोपीय संघ ने इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत समाप्त करने और निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतों पर समझौते पर बातचीत में तेजी लाने की साझा महत्वाकांक्षा की पुष्टि की।

अमेरिकी थोक मुद्रास्फीति अमेरिकी थोक मुद्रास्फीति सितंबर में एक महीने पहले की तुलना में बढ़ी। अमेरिकी उत्पादक मूल्य सूचकांक अगस्त में 0.1 प्रतिशत की गिरावट के बाद एक महीने पहले की तुलना में 0.3 प्रतिशत बढ़ गया। पीपीआई पिछले साल के इसी महीने से 2.7 प्रतिशत बढ़ा।

अमेरिकी खुदरा बिक्री अमेरिकी खुदरा बिक्री सितंबर में उम्मीद से कम बढ़ी। अगस्त में असंशोधित 0.6 प्रतिशत की बढ़त के बाद खुदरा बिक्री 0.2 प्रतिशत बढ़ी। रॉयटर्स द्वारा सर्वेक्षण किए गए अर्थशास्त्रियों ने अगस्त में पहले रिपोर्ट किए गए 0.6 प्रतिशत की वृद्धि के बाद खुदरा बिक्री में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था।