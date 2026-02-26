Share Market Live Updates 26 Feb.: आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल, क्या कह रहे ग्लोबल संकेत

Share Market Live Updates 26 Feb.: गिफ्ट निफ्टी 25,669 लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 41 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

7:30 AM Share Market Live Updates 26 Feb.: ग्लोबल मार्केट में तेजी के बाद गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात बढ़त के साथ बंद हुए। इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 50 अंक ऊपर 82,276 और निफ्टी 57अंकों की तेजी के साथ 25,482 पर बंद होने में कामयाब रहा।

क्या हैं आज के ग्लोबल संकेत एशियन मार्केट वॉल स्ट्रीट पर रात भर में तेजी के बाद एशियाई बाजारों में गुरुवार को बढ़त दर्ज की गई, जिसमें जापान का निक्केई 225 पहली बार 59,000 के पार पहुंच गया। निक्केई 225 1.1 प्रतिशत बढ़कर 59,199.31 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, और टॉपिक्स 1.45 प्रतिशत बढ़ गया, जो एक नया शिखर भी था। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कोस्डैक ने 0.57 प्रतिशत की वृद्धि की। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,669 लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 41 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को उच्च स्तर पर समाप्त हुआ और दो सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया। डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 307.65 अंक या 0.63 प्रतिशत बढ़कर 49,482.15 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 56.06 अंक या 0.81 प्रतिशत बढ़कर 6,946.13 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 288.40 अंक या 1.26 प्रतिशत बढ़कर 23,152.08 पर बंद हुआ।

अमेरिका-ईरान वार्ता ईरान और अमेरिका के बीच गुरुवार को जिनेवा में ताजा दौर की वार्ता हुई, जिसका उद्देश्य अपने लंबे समय से चले आ रहे परमाणु विवाद को सुलझाना और बड़े पैमाने पर सैन्य निर्माण के बाद ईरान पर नए अमेरिकी हमलों को रोकना है। अमेरिका के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दामाद जेरेड कुशनर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता में भाग लेंगे।

एनवीडिया Q4 नतीजे एनवीडिया ने चौथी तिमाही में $68.1 बिलियन का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया, जो एक साल पहले की तुलना में 73 प्रतिशत अधिक है और विश्लेषकों के पूर्वानुमान से $65.7 बिलियन से काफी ऊपर है। तिमाही के लिए नेट इनकम दोगुनी से अधिक हो गई YoY से $42.96 बिलियन तक. कंपनी ने वर्तमान तिमाही के राजस्व का अनुमान $78 बिलियन से अधिक या माइनस 2 प्रतिशत पर लगाया है, जो लगभग $72 बिलियन वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों से अधिक है।

डॉलर डॉलर फिसल गया क्योंकि बाजार विदेशी वस्तुओं के आयात पर नवीनतम अमेरिकी टैरिफ के विवरण का इंतजार कर रहे थे। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स बुधवार के सत्र से नुकसान उठाकर 97.592 पर आ गया। येन डॉलर के मुकाबले 0.2 प्रतिशत मजबूत होकर 156.045 पर था। यूरो 1.1815 डॉलर पर सपाट था, जबकि ब्रिटिश पाउंड भी 1.3555 डॉलर पर थोड़ा बदल गया था।

सोने की कीमतें मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी टैरिफ अनिश्चितताओं के बीच सोने की कीमतें स्थिर हो गईं। हाजिर सोने की कीमत 0.1 प्रतिशत बढ़कर 5,170.75 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी की कीमत 89.16 डॉलर प्रति औंस पर मामूली बदलाव हुई।