Share Market Live Updates 26 August: ट्रंप के टैरिफ से पहले शेयर मार्केट में गिरावट के प्रबल आसार

Share Market Live Updates 26 August: भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ की समय सीमा 27 अगस्त से पहले कमजोर ग्लोबल संकेतों के बाद आज शेयर मार्केट के कमजोर खुलने के आसार हैं। आज एशियाई बाजारों में गिरावट का कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात फिसल गया, जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों का एमएससीआई का सबसे बड़ा सूचकांक 0.2 प्रतिशत नीचे था।

इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 329.06 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 81,635.91 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97.65 अंक या 0.39 प्रतिशत चढ़कर 24,967.75 पर बंद हुआ।

आज के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियन मार्केट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन पर टैरिफ लगाने की धमकी से वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात गिरावट के चलते एशियाई बाजारों में मंगलवार को गिरावट के साथ कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 225 1.16 प्रतिशत गिर गया, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स में 1.05 प्रतिशत की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 0.88 प्रतिशत और कोस्डैक 0.31 प्रतिशत मजबूत हुआ। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कमजोर शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी का हाल गिफ्ट निफ्टी 24,925 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से लगभग 64 अंकों की छूट, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर मार्केट सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.77 प्रतिशत टूटकर 45,282.47 पर बंद हुआ। जबकि, एसएंडपी 500 0.43 प्रतिशत गिरकर 6,439.32 पर आ गया। नैस्डैक 0.22 प्रतिशत की गिरावट के साथ 21,449.29 पर बंद हुआ।

फेडरल रिजर्व की गवर्नर बर्खास्त ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लीजा कुक को सोमवार देर रात बर्खास्त कर दिया। ट्रंप ने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि कुक ने बंधक आवेदनों पर गलत बयान दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिजिटल टैक्स लगाने वाले देशों को धमकी दी है कि अगर वे देश इस तरह के कानून को नहीं हटाते हैं तो उनके सामान पर बाद में अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

कच्चे तेल की कीमतें पिछले सत्र में करीब 2 फीसदी उछलने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.52 प्रतिशत गिरकर 68.44 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड वायदा 0.59 प्रतिशत गिरकर 64.42 डॉलर पर आ गया।

डॉलर इंडेक्स ट्रंप ने लिजाा कुक को फेड के निदेशक मंडल से निकाल दिया। इसका असर डॉलर पर देखने को मिला। यह येन और यूरो के मुकाबले गिर गया। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स अपने प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले 0.24 प्रतिशत गिरकर 98.19 पर आ गया। डॉलर 0.4 प्रतिशत गिरकर 147.24 येन हो गया, जबकि यूरो दिन में 0.3 प्रतिशत बढ़कर 1.165 डॉलर पर था।