Share Market Live Updates 25 Sep.: क्या लगातार 5वें दिन भी गिरेगा शेयर मार्केट, आज के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 08:04 AM
Share Market Live Updates 25 Sep.: वैश्विक बाजारों में कमजोर संकेतों के बाद गुरुवार को घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गिरावट के साथ खुलने की आशंका है। एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रात भर गिरावट के साथ बंद हुआ।

इससे पहले बुधवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स ने 386.47 अंक टूटकर 81,715.63 और निफ्टी 112.60 अंक गिरकर 25,056.90 पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

वॉल स्ट्रीट पर रातभर में गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में गुरुवार को मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 225 0.11 प्रतिशत गिर गया, जबकि टॉपिक्स 0.18 प्रतिशत बढ़ गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.02 प्रतिशत और कोस्डैक 0.27 प्रतिशत गिर गया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,065 के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 47 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को लगातार दूसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 171.50 अंक या 0.37 प्रतिशत गिरकर 46,121.28 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 18.94 अंक या 0.28 प्रतिशत गिरकर 6,637.98 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 75.62 अंक या 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,497.86 पर बंद हुआ।

आरबीआई की मंथली बुलेटिन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने मासिक बुलेटिन में कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों से खुदरा कीमतों को कम करने और खपत वृद्धि को समर्थन देने में मदद मिलेगी। बुलेटिन में कहा गया है कि जीएसटी सुधारों का सकारात्मक प्रभाव उत्तरोत्तर होना चाहिए, जिससे कारोबार सुगमता में महत्वपूर्ण लाभ, खुदरा कीमतों में कमी और खपत वृद्धि के कारकों को मजबूत किया जा सके। इसमें कहा गया है कि उच्च मौसमी कृषि बुवाई से भी खाद्य कीमतों को नियंत्रण में रखने की उम्मीद है।

सोने की कीमतें

सोने की कीमतों में उछाल आया, जो आगे अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती, भू-राजनीतिक जोखिमों और थोड़ा कमजोर डॉलर की उम्मीदों से प्रेरित है। हाजिर सोने की कीमत 0.3 प्रतिशत बढ़कर 3,747.59 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने का वायदा 0.3 प्रतिशत बढ़कर 3,778.50 डॉलर हो गया।

डॉलर

अमेरिकी डॉलर स्थिर था, जिसने अपने रातोंरात लाभ को बनाए रखा। डॉलर इंडेक्स 97.813 पर था, जो तीन सप्ताह के उच्च स्तर के करीब था। यूरो $1.17425 पर स्थिर था, जबकि स्टर्लिंग $1.3451 पर थोड़ा बदल गया था। येन आखिरी बार 148.62 प्रति अमेरिकी डॉलर पर था।

कच्चे तेल की कीमतें

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि निवेशकों ने पिछले सत्र के दौरान सात सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद प्रॉफिट बुक किया। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.03 प्रतिशत गिरकर 69.29 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 0.15 प्रतिशत गिरकर 64.89 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

