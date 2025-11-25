Share Market Live Updates 25 Nov: आज शेयर मार्केट की कैसी रहेगी चाल

संक्षेप: Share Market Live Updates 25 Nov: गिफ्ट निफ्टी 25,984 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 12 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

Share Market Live Updates 25 Nov: वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी-50 के सपाट खुलने की उम्मीद है। प्रौद्योगिकी शेयरों में तेजी से एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में रातोंरात तेजी रही। सोमवार को, भारतीय स्टॉक मार्केट सभी सेगमेंट में प्रॉफिट बुकिंग के बीच गिरावट के साथ बंद हुए। बेंचमार्क निफ्टी 50 26,000 स्तर से नीचे फिसल गया। सेंसेक्स 331 अंक नीचे 84,900 और निफ्टी 108 अंक टूटकर 25,959.50 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियन मार्केट वैश्विक बाजारों में तेजी के बाद मंगलवार को एशियाई बाजारों में तेजी रही। जापान के निक्केई 225 इंडेक्स में 0.70% की वृद्धि हुई, जबकि टॉपिक्स 0.7% बढ़ा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 1.57% की तेजी आई, और कोस्डैक ने 1.7% जोड़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,984 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 12 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को उच्च स्तर पर बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 202.86 अंक या 0.44% बढ़कर 46,448.27 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 102.13 अंक या 1.55% बढ़कर 6,705.12 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 598.92 अंक या 2.69% बढ़कर 22,872.01 पर बंद हुआ।

यूएस टेक स्टॉक्स रैली एनवीडिया शेयर की कीमत 2.05% बढ़ी, एएमडी शेयर की कीमत 5.53% बढ़ी, अमेजन के शेयरों में 2.53% की वृद्धि हुई, ऐप्पल के शेयरों में 1.63% की वृद्धि हुई। अल्फाबेट के शेयर की कीमत में 6.28% की वृद्धि हुई। मेटा प्लेटफॉर्म के शेयरों में 3.16% और टेस्ला के शेयर की कीमत में 6.82% की वृद्धि हुई।

ट्रंप-चिनफिंग बातचीत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ बातचीत के बाद चीन के साथ संबंधों को 'बेहद मजबूत' करार दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अप्रैल में बीजिंग आने के शी चिनफिंग के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने अगले साल के अंत में शी को अमेरिका की राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया है।

सोने की कीमतें दिसंबर में अमेरिकी फेड दर में कटौती की बढ़ती संभावनाओं पर पिछले सत्र में लगभग 2% बढ़ने के बाद सोने की कीमतें स्थिर रहीं। हाजिर सोने की कीमत 0.2% गिरकर 4,132.20 डॉलर प्रति औंस हो गई। दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.7% बढ़कर 4,049.50 डॉलर प्रति औंस हो गया।