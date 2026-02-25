Hindustan Hindi News
Share Market Live Updates 25 Feb.: आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल

Feb 25, 2026 08:26 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
8:20 AM Share Market Live Updates 25 Feb.: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50, बुधवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। टेक शेयरों में तेजी के चलते एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात बढ़त के साथ बंद हुआ। मंगलवार को, भारतीय शेयर बाजार तेज नुकसान के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1,068 अंक क्रैश होकर 82,225 पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी 288 अंकों का गोता लगाकर 25,424 पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत

एशियन मार्केट

एशियाई बाजारों में बुधवार को बढ़त दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 1.11 प्रतिशत बढ़ा, जबकि टॉपिक्स सपाट था। दक्षिण कोरिया का कोस्पी पहली बार 0.77 प्रतिशत बढ़कर 6,000 के स्तर से ऊपर पहुंच गया, जबकि कोस्डैक 0.22 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,672 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 72 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 370.44 अंक या 0.76 प्रतिशत बढ़कर 49,174.50 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 52.32 अंक या 0.77 प्रतिशत बढ़कर 6,890.07 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 236.41 अंक या 1.05 प्रतिशत बढ़कर 22,863.68 पर बंद हुआ।

अमेरिका-ईरान तनाव

अमेरिका ने 2003 में दूसरे खाड़ी युद्ध के बाद से मध्य पूर्व में सबसे बड़े सैन्य निर्माण का आदेश दिया है, जिसमें दो विमानवाहक पोत शामिल हैं। सीएनएन के अनुसार, अमेरिका इस क्षेत्र में और भी अधिक संपत्ति जोड़ रहा है, इजरायल में 12 स्टील्थ एफ -22 लड़ाकू जेट तैनात कर रहा है, जिसने एक रक्षा अधिकारी का हवाला दिया।

सोने की किमतें

आज पिछले सत्र में 1 प्रतिशत से अधिक गिरने के बाद बुधवार को सोने की कीमतों में व्यापक रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले सत्र में तीन सप्ताह से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद स्पॉट गोल्ड की कीमत 5,146.18 डॉलर प्रति औंस पर बनी रही। अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.2 प्रतिशत गिरकर 5,165.10 डॉलर पर आ गया। सोमवार को दो सप्ताह से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, स्पॉट सिल्वर की कीमत 0.2 प्रतिशत गिरकर 87.13 डॉलर प्रति औंस हो गई।

डॉलर

डॉलर इंडेक्स ने हाल के लाभ को बरकरार रखा। अमेरिकी डॉलर सूचकांक 0.02 प्रतिशत बढ़ा, जो पिछले सत्र से 0.14 प्रतिशत अधिक है। यूरो $1.1776 पर मंडरा रहा था और स्टर्लिंग $1.35 पर बैठा था। येन रातोंरात 0.8 प्रतिशत गिरकर डॉलर के मुकाबले 156.28 तक कमजोर हो गया और 155.88 पर उससे एक अंश अधिक मजबूत था।

कच्चा तेल

मध्य पूर्व में अमेरिकी बलों की भारी तैनाती के बीच गुरुवार को अमेरिका और ईरान परमाणु वार्ता से पहले निवेशकों के सतर्क रहने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 0.83 प्रतिशत बढ़कर 71.36 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यू

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

