Share Market Live Updates 25 Feb.: आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल

8:20 AM Share Market Live Updates 25 Feb.: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50, बुधवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। टेक शेयरों में तेजी के चलते एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात बढ़त के साथ बंद हुआ। मंगलवार को, भारतीय शेयर बाजार तेज नुकसान के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1,068 अंक क्रैश होकर 82,225 पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी 288 अंकों का गोता लगाकर 25,424 पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत एशियन मार्केट एशियाई बाजारों में बुधवार को बढ़त दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 1.11 प्रतिशत बढ़ा, जबकि टॉपिक्स सपाट था। दक्षिण कोरिया का कोस्पी पहली बार 0.77 प्रतिशत बढ़कर 6,000 के स्तर से ऊपर पहुंच गया, जबकि कोस्डैक 0.22 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,672 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 72 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 370.44 अंक या 0.76 प्रतिशत बढ़कर 49,174.50 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 52.32 अंक या 0.77 प्रतिशत बढ़कर 6,890.07 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 236.41 अंक या 1.05 प्रतिशत बढ़कर 22,863.68 पर बंद हुआ।

अमेरिका-ईरान तनाव अमेरिका ने 2003 में दूसरे खाड़ी युद्ध के बाद से मध्य पूर्व में सबसे बड़े सैन्य निर्माण का आदेश दिया है, जिसमें दो विमानवाहक पोत शामिल हैं। सीएनएन के अनुसार, अमेरिका इस क्षेत्र में और भी अधिक संपत्ति जोड़ रहा है, इजरायल में 12 स्टील्थ एफ -22 लड़ाकू जेट तैनात कर रहा है, जिसने एक रक्षा अधिकारी का हवाला दिया।

सोने की किमतें आज पिछले सत्र में 1 प्रतिशत से अधिक गिरने के बाद बुधवार को सोने की कीमतों में व्यापक रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले सत्र में तीन सप्ताह से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद स्पॉट गोल्ड की कीमत 5,146.18 डॉलर प्रति औंस पर बनी रही। अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.2 प्रतिशत गिरकर 5,165.10 डॉलर पर आ गया। सोमवार को दो सप्ताह से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, स्पॉट सिल्वर की कीमत 0.2 प्रतिशत गिरकर 87.13 डॉलर प्रति औंस हो गई।

डॉलर डॉलर इंडेक्स ने हाल के लाभ को बरकरार रखा। अमेरिकी डॉलर सूचकांक 0.02 प्रतिशत बढ़ा, जो पिछले सत्र से 0.14 प्रतिशत अधिक है। यूरो $1.1776 पर मंडरा रहा था और स्टर्लिंग $1.35 पर बैठा था। येन रातोंरात 0.8 प्रतिशत गिरकर डॉलर के मुकाबले 156.28 तक कमजोर हो गया और 155.88 पर उससे एक अंश अधिक मजबूत था।