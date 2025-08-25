Share Market Live Updates 25 August: एशियाई बाजारों में हरियाली, क्या घरेलू शेयर मार्केट में मनेगी दिवाली

Share Market Live Updates 25 August: आज एशियन मार्केट में हरियाली से दलाल स्ट्रीट में दिवाली की उम्मीद है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 24,966 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जो निफ्टी फ्यूचर्स की पिछली बंदी से लगभग 68 अंक ऊपर है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए एक सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

Share Market Live Updates 25 August: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सोमवार यानी आज तेजी के साथ खुलने की उम्मीद है। यह संभावना वैश्विक बाजारों में बढ़ती रैली और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के कारण है। पिछले सप्ताह अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली, जहां डॉऊ जोन्स ने रिकॉर्ड बंदी दर्ज की। वहीं, आज एशियन मार्केट में हरियाली से दलाल स्ट्रीट में दिवाली की उम्मीद है।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियाई बाजारों में हरियाली एशियाई बाजार सोमवार के कारोबार में भी तेजी दिखा रहे हैं। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.63% और टोपिक्स 0.53% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.77% और कोस्डैक 1.71% की उछाल के साथ आगे बढ़ रहा है। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स के फ्यूचर्स भी मजबूत शुरुआत का संकेत दे रहे हैं।

गिफ्ट निफ्टी से मिल रहा है सकारात्मक संकेत गिफ्ट निफ्टी लगभग 24,966 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जो निफ्टी फ्यूचर्स की पिछली बंदी से लगभग 68 अंक ऊपर है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए एक सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

जेरोम पॉवेल के भाषण ने बढ़ाई उम्मीदें अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने जैक्सन होले सिम्पोजियम में दिए गए अपने भाषण में ब्याज दरों में कटौती की ओर संकेत दिया है। इसके बाद से ही व्यापारियों में सितंबर में दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब इसकी संभावना 90% आंकी जा रही है, जबकि पॉवेल के भाषण से पहले यह संभावना केवल 75% थी।

इस सप्ताह बाजार को चलाएंगे ये ट्रिगर्स यह सप्ताह छुट्टियों की वजह से छोटा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर निवेशकों का ध्यान रहेगा। इनमें मासिक F&O एक्सपायरी, अमेरिकी टैरिफ की डेडलाइन, भारत की GDP आंकड़े, निफ्टी 50 Index में बदलाव, कच्चे तेल की कीमतों के रुझान और अन्य वैश्विक व घरेलू आर्थिक आंकड़े शामिल हैं।