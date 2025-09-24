Share Market Live Updates 24 Sep.: अमेरिका से जापान तक के शेयर मार्केट में गिरावट, यहां भी पड़ सकता है असर

Share Market Live Updates 24 Sep.: वैश्विक बाजारों में गिरावट के बाद घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के आज गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार भी धराशायी हो गए। सोने की चमक भी जारी है और कच्चा तेल भी उछला है।

Share Market Live Updates 24 Sep.: वैश्विक बाजारों में गिरावट के बाद घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बुधवार को गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार भी धराशायी हो गए। सोने की चमक भी जारी है और कच्चा तेल भी उछला है। आइए देखें घरेलू शेयर मार्केट के लिए रातों-रात बदलने वाली वो, चीजें कौन-कौन हैं…

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की सतर्क टिप्पणियों के बाद वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात गिरावट के चलते एशियाई बाजारों में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 0.08 प्रतिशत गिर गया, जबकि टॉपिक्स 0.35 प्रतिशत गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.35 प्रतिशत गिर गया। वहीं, कोस्डैक 0.39 प्रतिशत टूट गया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,190 के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 65 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की टिप्पणियों के बाद दलाल स्ट्रीट गिरावट के साथ बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 88.76 अंक या 0.19 प्रतिशत गिरकर 46,292.78 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 36.83 अंक या 0.55 प्रतिशत गिरकर 6,656.92 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 215.50 अंक या 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,573.47 पर बंद हुआ।

फेडरल रिजर्व के चेयरैन जेरोम पॉवेल की टिप्पणी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरैन जेरोम पॉवेल ने कहा कि केंद्रीय बैंक को आने वाले ब्याज दर निर्णयों में उच्च मुद्रास्फीति और कमजोर नौकरी बाजार के प्रतिस्पर्धी जोखिमों को संतुलित करना जारी रखने की आवश्यकता है।

पॉवेल ने कहा, "मुद्रास्फीति के लिए निकट अवधि के जोखिम ऊपर की ओर झुके हुए हैं और रोजगार के लिए जोखिम नीचे की ओर झुका हुआ है।

एच-1बी वीजा नियम ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा चयन प्रक्रिया में सुधार के प्रस्ताव का खुलासा किया है, जिसमें उच्च कुशल और बेहतर वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई है। यह कदम व्हाइट हाउस द्वारा एच-1बी वीजा के लिए 100,000 डॉलर वार्षिक शुल्क की घोषणा के कुछ दिन बाद आया है।

डॉलर सबसे कमजोर स्तर के करीब डॉलर एक सप्ताह के करीब अपने सबसे कमजोर स्तर के करीब मंडरा रहा है, व्यापारियों को इस साल दो और अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। डॉलर इंडेक्स 97.230 पर लुढ़क गया। डॉलर 0.04 प्रतिशत गिरकर 147.59 येन पर आ गया। यूरो थोड़ा बढ़कर 1.1816 डॉलर हो गया।

सोने की कीमतें सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब स्थिर रहीं। हाजिर सोने का भाव 3,762.05 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा। बुलियन मंगलवार को $3,790.82 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.6 प्रतिशत गिरकर 3,794.50 डॉलर पर आ गया।

कच्चे तेल की कीमतें कच्चे तेल की कीमतों में दूसरे दिन भी तेजी आई। ब्रेंट वायदा 0.40 प्रतिशत बढ़कर 67.90 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 0.46 प्रतिशत बढ़कर 63.70 डॉलर हो गया।