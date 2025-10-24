Share Market Live Updates 24 October: शेयर मार्केट ग्रीन ओपनिंग के चंद मिनट बाद ही रेड, सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट

संक्षेप: Share Market Live Updates 24 October: बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 110 अंकों की बढ़त के साथ 84667 पर खुला। जबकि, एनएसई के 50 स्टॉक्स वाले बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 43 अंक ऊपर 25935 के लेवल पर खुला है।

9:20 AM Share Market Live Updates 24 October: शेयर मार्केट की आज ओपनिंग भले ही ग्रीन हुई, बाजार खुलने के चंद मिनट बाद ही सेंसेक्स-निफ्टी लाल हो गए। सेंसेक्स 110 अंकों की बढ़त के साथ 84667 पर खुला और अब 151 अंक नीचे 84405 पर है। जबकि, एनएसई के 50 स्टॉक्स वाले बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 43 अंक ऊपर 25935 के लेवल पर खुला और अब 40 अंक नीचे 25850 पर आ गया है। एनएसई पर 2437 स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। इनमें 1307 ग्रीन और 1022 रेड जोन में हैं।

9:15 AM Share Market Live Updates 24 October: शेयर मार्केट की आज ओपनिंग ग्रीन हुई है। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार 24 अक्टूबर को बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 110 अंकों की बढ़त के साथ 84667 पर खुला। जबकि, एनएसई के 50 स्टॉक्स वाले बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 43 अंक ऊपर 25935 के लेवल पर खुला है।

Share Market Live Updates 24 October: वैश्विक बाजारों में सकारात्मक संकेतों और भारत-अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीदों से घरेलू धारणा में तेजी के चलते भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी-50 के शुक्रवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप-शी जिनपिंग की आगामी बैठक की पुष्टि के बाद एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में रातोंरात तेजी आई। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार ने लगातार छठे दिन बुल रन को बढ़ाते हुए हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 130 अंक ऊपर 84,556 पर और निफ्टी 22 अंकों की बढ़त के साथ 25,891 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के लिए आज के प्रमुख ग्लोबल संकेत एशियाई बाजार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच अगले सप्ताह होने वाली बैठक की पुष्टि के बाद वॉल स्ट्रीट पर रात भर बढ़त के बाद एशियाई बाजारों में शुक्रवार को तेजी रही। जापान के निक्केई 225 इंडेक्स में 1.18 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि टॉपिक्स में 0.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.58 प्रतिशत और कोस्डैक 0.92 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने मजबूत शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 26,033 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 56 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को कॉर्पोरेट आय के मिश्रित बैच के बीच प्रौद्योगिकी शेयरों के नेतृत्व में तेजी के साथ बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 144.20 अंक या 0.31 प्रतिशत बढ़कर 46,734.61 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 39.03 अंक या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 6,738.43 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 201.40 अंक या 0.89 प्रतिशत बढ़कर 22,941.80 पर बंद हुआ।

ट्रंप-शी मुलाकात व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप-शी के बीच मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया की यात्रा के तहत अगले सप्ताह चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे।

अमेरिकी बैन पर रूस का रिएक्शन रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी प्रतिबंधों पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी अन्य देश के दबाव के आगे नहीं झुकेगा, और चेतावनी दी कि रूस में किसी भी हमले की प्रतिक्रिया बहुत गंभीर और भारी होगी।

79,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने सशस्त्र बलों के लिए कुल 79,000 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार ने भारतीय सेना को नाग मिसाइल सिस्टम (ट्रैक्ड) एमके-II (एनएएमआईएस), ग्राउंड-बेस्ड मोबाइल ईएलआईएनटी सिस्टम (जीबीएमईएस) और मैटेरियल हैंडलिंग क्रेन के साथ हाई मोबिलिटी व्हीकल्स (एचएमवी) की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की।

सोने की कीमतें भू-राजनीतिक चिंताओं और अमेरिका-चीन व्यापार तनाव के कारण सोने की कीमतों में तेजी आई। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.3 प्रतिशत बढ़कर 4,138.52 डॉलर प्रति औंस हो गई। हालांकि, बुलियन मई के बाद से अपने सबसे खराब सप्ताह के लिए ट्रैक पर था, इस सप्ताह अब तक 2.7 प्रतिशत नीचे, रॉयटर्स ने बताया। दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.2 प्रतिशत बढ़कर 4,152.30 डॉलर प्रति औंस हो गया।