Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़share market live updates 23 nov nse bse sensex nifty top gainers losers
बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 85300 और निफ्टी 26100 के पार

बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 85300 और निफ्टी 26100 के पार

संक्षेप:

Share Market Live Updates 24 Nov: बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सेंसेक्स 88 अंक ऊपर 85320 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 54 अंक ऊपर 26122 पर खुलने में कामयाब रहा।

Mon, 24 Nov 2025 09:15 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

9:15 AM Share Market Live Updates 24 Nov: घरेलू शेयर मार्केट की शुरुआत आज हरे निशान के साथ हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सेंसेक्स 88 अंक ऊपर 85320 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 54 अंक ऊपर 26122 पर खुलने में कामयाब रहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Share Market Live Updates 24 Nov: वैश्विक बाजारों में तेजी के बाद भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के सोमवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों से एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी रही। इससे पहले शुक्रवार को, भारतीय शेयर बाजार अपने दो दिवसीय तेजी के दौर को तोड़ते हुए गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स ने 400 अंक टूटकर 85,231.92 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 124 अंक गंवाकर 26,068 पर बंद हुआ।

इस हफ्ते कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल

इस सप्ताह निवेशकों का ध्यान शेयर बाजार के प्रमुख कारकों पर होगा, जिसमें भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के घटनाक्रम, दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े, रुपये के रुझान, विदेशी संस्थागत कोषों का प्रवाह, सोने की कीमतें, भू-राजनीतिक घटनाक्रम और अन्य प्रमुख घरेलू और वैश्विक वृहद आर्थिक आंकड़े शामिल हैं।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों से वॉल स्ट्रीट में तेजी के बाद एशियाई बाजारों में सोमवार को बढ़त रही। जापान के बाजार सार्वजनिक अवकाश के लिए बंद हैं। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.28 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि कोस्डैक में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 26,166 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 89 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को उच्च स्तर पर बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 493.15 अंक या 1.08 प्रतिशत बढ़कर 46,245.41 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 64.23 अंक या 0.98 प्रतिशत बढ़कर 6,602.99 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 195.04 अंक या 0.88 प्रतिशत बढ़कर 22,273.08 पर बंद हुआ।

रूस-यूक्रेन युद्ध

अमेरिका और यूक्रेन ने कहा कि उन्होंने रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए एक "अपडेटेड एंड रिफाइंड पीस प्लान" बनाया है। एक संयुक्त बयान के अनुसार, वार्ता को "रचनात्मक, केंद्रित और सम्मानजनक" के रूप में वर्णित किया गया था, जो एक न्यायसंगत और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

फेडरल रिजर्व

अमेरिकी फेडरल रिजर्व न्यूयॉर्क फेड के अध्यक्ष जॉन विलियम्स ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अभी भी अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य को जोखिम में डाले बिना "निकट अवधि में" ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।

डॉलर

डॉलर इंडेक्स 100.25 पर स्थिर था और अन्य बड़ी कंपनियां हाल के निचले स्तर के काफी करीब थीं। येन गिरकर 156.71 डॉलर प्रति डॉलर, यूरो 1.1506 डॉलर पर स्थिर और स्टर्लिंग 1.3093 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।

सोने की कीमतें

सोने की कीमतें स्थिर थीं। पिछले सत्र में सोने की कीमत 0.1 प्रतिशत गिरने के बाद 4,070.08 डॉलर प्रति औंस हो गई।

कच्चे तेल की कीमतें

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट कच्चा तेल 0.13 प्रतिशत गिरकर 62.48 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 0.16 प्रतिशत गिरकर 57.97 डॉलर पर आ गया।

बिटकॉइन की कीमतें

बिटकॉइन की कीमतें अधिक कारोबार कर रही हैं, बहु-महीने के निचले स्तर से बाउंस बैक कर रही हैं। बिटकॉइन की कीमत 1.45 प्रतिशत बढ़कर $86,707.95 पर थी, जबकि ईथर की कीमत लगभग $2,786 पर सपाट थी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Share Market Live Updates Sensex Today NIFTY 50
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।