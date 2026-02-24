Share Market Live: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल, क्या हाहाकारी होगा मंगलवार
Share Market Live Updates 24 Feb.: गिफ्ट निफ्टी 25,622 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 83 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।
8:00 AM Share Market Live Updates 24 Feb.: घरेलू शेयर मार्केट के लिए आज मंगलवार हाहाकारी हो सकता है क्योंकि, वैश्विक बाजारों में मंदी का माहौल है। ऐसे में सेंसेक्स और निफ्टी जैसे प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ खुल सकते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार हो रहा है और अमेरिकी बाजार सोमवार रात को भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी के आंकड़े भी भारतीय बाजार के लिए नकारात्मक संकेत दे रहे हैं, जो करीब 83 अंकों की कमजोरी दिखा रहे हैं।
वैश्विक बाजारों का हाल: अमेरिका में बिकवाली, एशिया में मिलाजुला रुख
अमेरिका में टैरिफ नीति को लेकर अब भी अनिश्चितता है और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर वॉल स्ट्रीट पर देखा गया। सोमवार रात को अमेरिकी बाजार में भारी बिकवाली हुई। डॉऊ जोन्स 821 अंक टूट गया, जबकि S&P 500 और नैस्डैक भी 1% से ज्यादा फिसल गए। खासकर टेस्ला और एएमडी जैसी बड़ी टेक कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई, हालांकि एनवीडिया के शेयर हल्की बढ़त में रहे।
इसका असर एशिया पर भी पड़ा और मंगलवार सुबह यहां मिलाजुला कारोबार देखने को मिल रहा है। जापान का निक्की 0.77% की तेजी के साथ खुला, लेकिन दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.1% से ज्यादा लुढ़क गया। हांगकांग का हैंग सेंग भी कमजोरी के संकेत दे रहा है।
सरकार की बड़ी घोषणा: एनएमपी 2.0 से जुटाएगी 16.72 लाख करोड़
इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) 2.0 पेश की है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी कंपनियों की संपत्तियों का मुद्रीकरण करके 16.72 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें निजी निवेश से 5.8 लाख करोड़ रुपये आने की उम्मीद है।
कमोडिटी मार्केट: सोना चमका, तेल हुआ सस्ता
अगर कमोडिटी की बात करें तो अमेरिकी व्यापार नीति और ईरान को लेकर तनाव के चलते सोने की चमक बढ़ती जा रही है। सोने की कीमत में लगातार पांचवें दिन तेजी दर्ज की गई। दूसरी तरफ, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। ईरान के साथ परमाणु वार्ता की संभावना के बीच ब्रेंट क्रूड गिरकर 71.28 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है।
कल का दिन मुनाफे वाला था
हालांकि, सोमवार का दिन भारतीय निवेशकों के लिए काफी अच्छा रहा था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक शुल्कों (टैरिफ) को रद्द किए जाने के फैसले से बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इस खबर से उत्साहित होकर सेंसेक्स 480 अंक से ज्यादा उछलकर 83,294 पर और निफ्टी 142 अंक चढ़कर 25,713 के स्तर पर बंद हुआ। मोतीलाल ओसवाल के विशेषज्ञ सिद्धार्थ खेमका का कहना है कि बाजार अभी एक तय दायरे में सकारात्मक रुख के साथ ही कारोबार करेगा।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।और पढ़ें