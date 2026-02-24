Share Market Live: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल, क्या हाहाकारी होगा मंगलवार

Share Market Live Updates 24 Feb.: गिफ्ट निफ्टी 25,622 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 83 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

8:00 AM Share Market Live Updates 24 Feb.: घरेलू शेयर मार्केट के लिए आज मंगलवार हाहाकारी हो सकता है क्योंकि, वैश्विक बाजारों में मंदी का माहौल है। ऐसे में सेंसेक्स और निफ्टी जैसे प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ खुल सकते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार हो रहा है और अमेरिकी बाजार सोमवार रात को भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी के आंकड़े भी भारतीय बाजार के लिए नकारात्मक संकेत दे रहे हैं, जो करीब 83 अंकों की कमजोरी दिखा रहे हैं।

वैश्विक बाजारों का हाल: अमेरिका में बिकवाली, एशिया में मिलाजुला रुख अमेरिका में टैरिफ नीति को लेकर अब भी अनिश्चितता है और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर वॉल स्ट्रीट पर देखा गया। सोमवार रात को अमेरिकी बाजार में भारी बिकवाली हुई। डॉऊ जोन्स 821 अंक टूट गया, जबकि S&P 500 और नैस्डैक भी 1% से ज्यादा फिसल गए। खासकर टेस्ला और एएमडी जैसी बड़ी टेक कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई, हालांकि एनवीडिया के शेयर हल्की बढ़त में रहे।

इसका असर एशिया पर भी पड़ा और मंगलवार सुबह यहां मिलाजुला कारोबार देखने को मिल रहा है। जापान का निक्की 0.77% की तेजी के साथ खुला, लेकिन दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.1% से ज्यादा लुढ़क गया। हांगकांग का हैंग सेंग भी कमजोरी के संकेत दे रहा है।

सरकार की बड़ी घोषणा: एनएमपी 2.0 से जुटाएगी 16.72 लाख करोड़ इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) 2.0 पेश की है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी कंपनियों की संपत्तियों का मुद्रीकरण करके 16.72 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें निजी निवेश से 5.8 लाख करोड़ रुपये आने की उम्मीद है।

कमोडिटी मार्केट: सोना चमका, तेल हुआ सस्ता अगर कमोडिटी की बात करें तो अमेरिकी व्यापार नीति और ईरान को लेकर तनाव के चलते सोने की चमक बढ़ती जा रही है। सोने की कीमत में लगातार पांचवें दिन तेजी दर्ज की गई। दूसरी तरफ, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। ईरान के साथ परमाणु वार्ता की संभावना के बीच ब्रेंट क्रूड गिरकर 71.28 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है।