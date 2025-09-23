share market live updates 23 sep nse bse sensex nifty top gainers losers Share Market Live Updates 23 Sep.: तेजी के ट्रैक पर शेयर मार्केट, दौड़ रहे ऑटो स्टॉक्स, सेंसेक्स-निफ्टी ग्रीन, Business Hindi News - Hindustan
Share Market Live Updates 23 Sep.: एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 17 अंकों की बढ़त के साथ 25219 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। आज ऑटो स्टॉक्स सरपट दौड़ रहे हैं। मारुति, आयशर मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और हीरो मोटो कॉर्प निफ्टी टॉप गेनर्स स्टॉक्स हैं।

Drigraj Madheshia
Tue, 23 Sep 2025 09:26 AM
9:25 AM Share Market Live Updates 23 Sep.: शेयर मार्केट अब तेजी के ट्रैक पर है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 89 अंक ऊपर 82249 के लेवल पर पर पहुंच गया है। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 17 अंकों की बढ़त के साथ 25219 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। आज ऑटो स्टॉक्स सरपट दौड़ रहे हैं। मारुति, आयशर मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और हीरो मोटो कॉर्प निफ्टी टॉप गेनर्स स्टॉक्स हैं।

9:15 AM Share Market Live Updates 23 Sep.: शेयर मार्केट की शुरुआत आज सपाट रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 12 अंक नीचे 82147 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स 6 अंक ऊपर 25209 के लेवल पर खुलने में कामयाब रहा।

Share Market Live Updates 23 Sep.: अमेरिकी टैरिफ और नई वीजा नीतियों को लेकर बनी चिंताओं के बीच घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के मंगलवार को सपाट खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात तेजी के साथ बंद हुआ।

इससे पहले सोमवार को अमेरिका की एच-1बी वीजा फीस में बढ़ोतरी के बाद आईटी शेयरों में भारी बिकवाली से भारतीय शेयर मार्केट में लगातार दूसरे सत्र में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 466.26 अंक टूटकर 82,159.97 पर और निफ्टी 50 124.70 अंक गंवाकर 25,202.35 पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए कुछ खास संकेत

एशियाई बाजार

एशियाई बाजारों में मंगलवार को बढ़त दर्ज की गई। जापान के बाजार छुट्टी के लिए बंद हैं। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.22% की वृद्धि हुई, जबकि कोस्डैक 0.28% बढ़ा।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,271 के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 7 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर बाजार सूचकांकों ने सोमवार को लगातार तीसरे सत्र के लिए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 66.27 अंक या 0.14% बढ़कर 46,381.54 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 29.39 अंक या 0.44% बढ़कर 6,693.75 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 157.50 अंक या 0.70% बढ़कर 22,788.98 पर बंद हुआ।

डॉ. एस जयशंकर की मार्को रुबियो से मुलाकात

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र से इतर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की। रुबियो ने नई दिल्ली के साथ वाशिंगटन की साझेदारी के महत्व पर जोर दिया और यह भी कहा कि दोनों देश "क्वाड सहित एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।

कोर सेक्टर ग्रोथ

भारत के आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की वृद्धि अगस्त 2025 में 13 महीने के उच्च स्तर 6.3% पर पहुंच गई। इससे पिछले महीने जुलाई में कोर सेक्टर की ग्रोथ 3.7 पर्सेंट रही थी। पिछले साल अगस्त में यह शून्य से 1.5 प्रतिशत नीचे थी। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-अगस्त के दौरान आठ बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत रही, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इसमें 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

अमेरिकी डॉलर

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 97.28 पर बंद हुआ। येन के मुकाबले, डॉलर 147.74 येन पर सपाट था। यूरो $ 1.1798 पर खड़ा था, थोड़ा बदल गया, जबकि स्टर्लिंग ने आखिरी बार $ 1.35125 पर फ्लैट कारोबार किया।

कच्चे तेल की कीमतें

टैरिफ पर चिंताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है, जो ईंधन की मांग को कम कर सकती है। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.15% गिरकर 66.47 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 0.06% गिरकर 62.64 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

