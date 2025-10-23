Hindustan Hindi News
Share Market Live: शेयर मार्केट में उछाल की उम्मीद, गिफ्ट निफ्टी ने दिए संकेत

Share Market Live: शेयर मार्केट में उछाल की उम्मीद, गिफ्ट निफ्टी ने दिए संकेत

संक्षेप: Share Market Live Updates 23 October: गिफ्ट निफ्टी 26,281 लेवल के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 374 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए एक बड़े गैप-अप स्टार्ट का संकेत देता है।

Thu, 23 Oct 2025 07:29 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 23 October: भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर उम्मीद के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी-50 के बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड वॉर और कंपनियों के मिश्रित नतीजों के कारण एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि अमेरिकी बाजार में गिरावट रही।

दूसरी ओर बुधवार को दलाल स्ट्रीट बंद था और मंगलवार को दिवाली के विशेष मुहूर्त कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 62.97 अंक चढ़कर 84,426.34 पर जबकि, निफ्टी 25.45 अंक ऊपर 25,868.60 पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत

एशियन मार्केट

अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच वॉल स्ट्रीट पर रातभर में गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई। जापान के निक्केई 225 इंडेक्स में 1.28 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि टॉपिक्स 0.71 प्रतिशत गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.54 प्रतिशत गिर गया, जबकि कोस्डैक 1 प्रतिशत खो गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 26,281 लेवल के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 374 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए एक बड़े गैप-अप स्टार्ट का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को मिश्रित आय के बाद गिरावट के बाद बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 334.33 अंक या 0.71 प्रतिशत गिरकर 46,590.41 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 35.95 अंक या 0.53 प्रतिशत गिरकर 6,699.40 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 213.27 अंक या 0.93 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,740.40 पर बंद हुआ।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील

भारत और अमेरिका एक ट्रेड डील के करीब पहुंच रहे हैं, जो भारतीय निर्यात के लिए मौजूदा टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत - 16 प्रतिशत कर सकता है, मिंट ने इस मामले की जानकारी रखने वाले तीन लोगों के हवाले से बताया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा और कृषि बातचीत की मेज पर प्रमुख कार्ड के रूप में उभर रहे हैं, ऐसे में भारत धीरे-धीरे रूसी तेल के आयात को कम करने पर सहमत हो सकता है।

अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर

ट्रंप प्रशासन चीन को लैपटॉप से लेकर जेट इंजन तक सॉफ्टवेयर-संचालित निर्यात की एक साइकिलिंग चेन को रोकने की योजना पर विचार कर रहा है, ताकि बीजिंग के रेयर अर्थ मैटेरियल निर्यात प्रतिबंधों के नवीनतम दौर का जवाब दिया जा सके।

डोनाल्ड ट्रंप का दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत इस साल के अंत तक रूस के तेल आयात में करीब 40 फीसदी की कटौती करेगा। ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की प्रक्रिया धीरे-धीरे होगी और दावा किया कि भारत इस साल के अंत तक इसे 'लगभग शून्य' कर देगा।

सोने की कीमतों में गिरावट जारी

सोने की कीमतों में तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई और यह 4,000 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। हाजिर सोने की कीमत करीब 4,090 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। सोना पिछले दो सत्रों में रिकॉर्ड हाई से लगभग 6 प्रतिशत गिर गया है।

कच्चे तेल की कीमतें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 2.54 प्रतिशत बढ़कर 64.18 डॉलर प्रति बैरल हो गईं, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 2.58 प्रतिशत बढ़कर 59.93 डॉलर प्रति बैरल हो गए।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
