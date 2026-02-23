Hindustan Hindi News
Share Market Live: SC के फैसले से दुनियाभर के बाजार मस्त, सेंसेक्स-निफ्टी में भी उछाल के संकेत

Feb 23, 2026 07:23 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 23 Feb.: गिफ्ट निफ्टी भी 25,750 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 167 अंक ज्यादा है। यानी भारतीय बाजार में आज गैप-अप ओपनिंग होने के आसार काफी मजबूत हैं।

7:17 AM Share Market Live Updates 23 Feb.: अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत के बाद दुनिया भर के बाजारों में जोश देखा जा रहा है और इसका असर सोमवार को भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखने वाला है। उम्मीद है कि सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर खुलने की पूरी उम्मीद है। दरअसल, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए कई अहम टैरिफ को खारिज कर दिया था। हालांकि, ट्रंप ने पीछे हटने का मन नहीं दिखाया और एक नए कदम के तहत वैश्विक टैरिफ दर को बढ़ाकर 15% कर दिया है। इसी फैसले के बाद पिछले हफ्ते एशियाई बाजारों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और अमेरिकी शेयर बाजार भी चढ़ गए।

बीते शुक्रवार की बात करें तो भारतीय बाजार ने शानदार प्रदर्शन किया था। सेंसेक्स 316 अंक की तेजी के साथ 82,814 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 116 अंक चढ़कर 25,571 के स्तर पर पहुंच गया।

एशिया से अमेरिका तक, सब मस्त

एशियन मार्केट

ट्रंप के टैरिफ वाले घटनाक्रम के बीच एशियाई बाजारों में उछाल देखा जा रहा है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.7% की छलांग लगाकर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। हांगकांग के हैंग सेंग के फ्यूचर भी तेजी के संकेत दे रहे हैं। चीन और जापान के बाजार छुट्टी के कारण बंद हैं, लेकिन निक्की के फ्यूचर में मजबूती है।

गिफ्ट निफ्टी

गिफ्ट निफ्टी भी 25,750 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 167 अंक ज्यादा है। यानी भारतीय बाजार में आज गैप-अप ओपनिंग होने के आसार काफी मजबूत हैं।

वॉल स्ट्रीट

अमेरिका की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर वहां भी खूब दिखा। डॉऊ जोन्स, एसएंडपी 500 और नैस्डैक सभी हरे निशान पर बंद हुए। खास बात यह रही कि एनवीडिया, एप्पल, मेटा और अमेजन जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के शेयरों में भी खासी तेजी रही।

टैरिफ को लेकर उठापटक जारी

आपको बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बड़े टैरिफ प्लान को ही खारिज कर दिया था, जिसे वो लागू करना चाहते थे। लेकिन ट्रंप ने हार नहीं मानी और '1974 के व्यापार अधिनियम' की धारा 122 का सहारा लेते हुए एक नया एक्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। इसके तहत पहले 10% वैश्विक टैरिफ का ऐलान किया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 15% कर दिया गया।

ईरान वार्ता से लेकर जीडीपी डेटा तक

इधर, अमेरिका-ईरान के बीच परमाणु वार्ता को लेकर भी सकारात्मक खबर है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि राजनयिक समाधान की अच्छी संभावना है और वह जिनेवा में होने वाली वार्ता के लिए आशान्वित हैं।

वहीं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की बात करें तो चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से कम रही, जबकि दिसंबर महीने में महंगाई के आंकड़े अनुमान से ज्यादा आए हैं।

भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक (RBI) की हालिया मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के मिनट्स से पता चलता है कि मजबूत विकास दर और महंगाई काबू में होने के चलते पैनल ने फरवरी में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। RBI गवर्नर का मानना है कि मौजूदा नीतिगत दर अभी सही है।

डॉलर-सोना-तेल का हाल

टैरिफ वाले फैसले के बाद डॉलर में कमजोरी देखी गई। यूरो और ब्रिटिश पाउंड डॉलर के मुकाबले मजबूत हुए। वहीं, ट्रंप के टैरिफ को लेकर अब भी बनी अनिश्चितता के बीच निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ रुख किया, जिससे सोने की कीमतों में 0.7% का उछाल आया। चांदी भी 2% से ज्यादा चढ़ी। दूसरी तरफ, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि निवेशक अमेरिका-ईरान वार्ता के असर को समझने की कोशिश कर रहे हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

