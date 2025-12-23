Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़share market live updates 23 dec nse bse sensex nifty top gainers losers
Share Market Live Updates 23 Dec: शेयर मार्केट में जारी रहेगी तेजी या लगेगा ब्रेक, क्या कह रहे ग्लोबल संकेत

Share Market Live Updates 23 Dec: शेयर मार्केट में जारी रहेगी तेजी या लगेगा ब्रेक, क्या कह रहे ग्लोबल संकेत

संक्षेप:



Dec 23, 2025 07:50 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 23 Dec: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50, मंगलवार, 23 दिसंबर को हरे रंग में खुलने की संभावना है। वॉल स्ट्रीट पर तेजी की गति को देखते हुए एशियाई शेयर बाजारों में सोमवार को तेजी आई। गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती संकेतों ने घरेलू बेंचमार्क के लिए मजबूत शुरुआत की ओर भी इशारा किया।

इसस पहले पिछले सत्र में, भारतीय शेयर बाजार रुपये में रिबाउंड और सकारात्मक वैश्विक संकेतों से तेजी से बंद हुआ. दूसरे सीधे सत्र के लिए लाभ बढ़ाते हुए, सेंसेक्स 638 अंक उछलकर 85,567.48 पर, जबकि निफ्टी 50 ने 206 अंक ऊपर 26,172.40 पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स, निफ्टी 50 के लिए क्या हैं संकेत

एशियाई बाजार

एशियाई बाजारों ने मंगलवार को तीसरे सीधे सत्र में तेजी रही। एमएससीआई इंक का एशिया पैसिफिक इक्विटी इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 0.3% बढ़ गया, जब वैश्विक स्टॉक गेज एक नए रिकॉर्ड पर बंद हुआ। जापान का टॉपिक्स 0.6% बढ़ा, जबकि हैंग सेंग फ्यूचर्स 0.4% और ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.5% बढ़ गया। अमेरिकी इक्विटी वायदा भी अधिक हो गया, हालांकि, यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स 0.3% फिसल गया, जो यूरोपीय बाजारों के लिए नरम खुले की ओर इशारा करता है।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेंड भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देते हैं। गिफ्ट निफ्टी 26,237 लेवल के पास ट्रेडिंग कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से 26 अंक ऊपर था।

वॉल स्ट्रीट

वॉल स्ट्रीट में सोमवार को रौनक रही। एसएंडपी 500 43.99 अंक या 0.6% बढ़कर 6,878.49 पर बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 227.79 अंक या 0.5% चढ़कर 48,362.68 पर बंद हुआ। जबकि नैस्डैक कंपोजिट ने 121.21 अंक या 0.5% की तेजी के साथ 23,428.83 पर सेटल किया।

सोने और चांदी की कीमतें

मंगलवार को सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जब निवेशक पीली धातु को अक्सर एक सेफ-हेवन संपत्ति माना जाता है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल ले जाने वाले अधिक टैंकरों को जब्त करने की कोशिश की, जबकि चांदी भी ऑल टाइम हाई के करीब थी। फरवरी डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.74% बढ़कर 4,502.30 डॉलर प्रति औंस हो गया।

स्पॉट सिल्वर भी मंगलवार को 69.59 डॉलर प्रति औंस के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। स्पॉट प्लैटिनम 1.1% बढ़कर 2,143.70 डॉलर प्रति औंस हो गया, जो 17-1/2 साल का उच्च स्तर है, जबकि पैलेडियम 1.42% बढ़कर 1,784.30 डॉलर प्रति औंस हो गया, जो तीन साल का उच्च स्तर है।

कच्चा तेल

अमेरिका द्वारा वेनेजुएला से कच्चे तेल के निर्यात पर रोक जारी रखने से कच्चे तेल की कीमतों में चार दिन से तेजी दर्ज की गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ने पिछले चार सत्रों में लगभग 5% की बढ़त के बाद $ 58 प्रति बैरल के पास कारोबार किया, जबकि ब्रेंट $ 62 के करीब बंद हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला से जुड़े जब्त किए गए जहाजों से तेल अपने पास रखेगा।

