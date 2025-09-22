share market live updates 22 sep nse bse sensex nifty top gainers losers Share Market Live Updates 22 Sep.: आज शेयर मार्केट पर दिखेगा टैरिफ के जख्म पर H-1B वीजा के नमक का असर, Business Hindi News - Hindustan
Share Market Live Updates 22 Sep.: आज शेयर मार्केट पर दिखेगा टैरिफ के जख्म पर H-1B वीजा के नमक का असर

Share Market Live Updates 22 Sep.: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के जख्म पर जो एच-1बी वीजा शुल्क में बढ़ोतरी का नमक छिड़का है, उसका असर आज घरेलू शेयर मार्केट में देखने को मिल सकता है। दलाल स्ट्रीट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी के आज गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 08:09 AM
Share Market Live Updates 22 Sep.: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के जख्म पर जो एच-1बी वीजा शुल्क में बढ़ोतरी का नमक छिड़का है, उसका असर आज घरेलू शेयर मार्केट में देखने को मिल सकता है। दलाल स्ट्रीट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी के आज गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। अगर ग्लोबल संकेतों की बात करें तो एशियाई बाजारों ने बढ़त पर कारोबार किया, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार ने पिछले रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुए।

इस सप्ताह निवेशकों का ध्यान शेयर बाजार के प्रमुख कारकों पर होगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की एच-1बी वीजा शुल्क में बढ़ोतरी, जीएसटी की नई दरों, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के घटनाक्रम, विदेशी धन का प्रवाह, सोने की कीमतों में रुझान, घरेलू और वैश्विक वृहद आर्थिक आंकड़ों और अन्य प्रमुख भू-राजनीतिक संकेतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

आज शेयर मार्केट के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

एशियाई बाजार वॉल स्ट्रीट पर पिछले सप्ताह की बढ़त को देखते हुए एशियाई बाजारों में सोमवार को तेजी रही। जापान के निक्केई 225 इंडेक्स ने 1.17 प्रतिशत को रैली की, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स ने 0.58 प्रतिशत प्राप्त किया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.50 प्रतिशत बढ़ा, जबकि कोस्डैक ने 0.7 प्रतिशत जोड़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने एक सपाट खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,315 के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 95 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुआ, जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम अप्रैल के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 172.85 अंक या 0.37 प्रतिशत बढ़कर 46,315.27 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 32.40 अंक या 0.49 प्रतिशत बढ़कर 6,664.36 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 160.75 अंक या 0.72 प्रतिशत बढ़कर 22,631.48 पर बंद हुआ।

H-1B वीजा शुल्क में वृद्धि

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 21 सितंबर 2025 से प्रभावी H-1B वीजा पर $100,000 वार्षिक शुल्क की घोषणा की। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका में एच-1बी वीजा के लिए 1,00,000 डॉलर का नया शुल्क हर याचिका पर लगाया जाएगा और यह वैध वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा।

जीएसटी की नई दरें आज से लागू

जीएसटी परिषद द्वारा घोषित नई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरें आज सोमवार (22 सितंबर) से लागू हो गई हैं। नई जीएसटी दरें अधिकांश उत्पादों की कीमतों को कम करेंगी। जीएसटी परिषद ने जीएसटी स्लैब को चार से दो (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) करने के साथ-साथ चुनिंदा वस्तुओं और पाप वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर को संशोधित करने की मंजूरी दी थी।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज 22 सितंबर को व्यापार वार्ता के लिए अपनी आधिकारिक टीम के साथ अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच ने 16 सितंबर को प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव और भारतीय समकक्ष राजेश अग्रवाल के साथ 'सकारात्मक चर्चा' की थी।

सोने की कीमतें

आज सोने की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर के करीब मजबूती से टिकी हुई हैं, क्योंकि निवेशकों को इस सप्ताह अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के कई वक्ताओं का इंतजार था। हाजिर सोने की कीमत 0.1 प्रतिशत बढ़कर 3,689.08 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.5 प्रतिशत बढ़कर 3,724.50 डॉलर हो गया।

कच्चा तेल

यूरोप और मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी रही। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 0.28 प्रतिशत बढ़कर 66.87 डॉलर प्रति बैरल हो गईं, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 0.35 प्रतिशत बढ़कर 62.90 डॉलर हो गया।

