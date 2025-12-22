Hindustan Hindi News
Share Market Live Updates 22 Dec: आज शेयर मार्केट में रौनक बढ़ने की उम्मीद

संक्षेप:

Dec 22, 2025 07:30 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 22 Dec: वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेतों के बाद भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सोमवार, 22 दिसंबर को तेजी के साथ खुलने की संभावना है। इस सप्ताह के अंत में अमेरिकी जीडीपी आंकड़ों से पहले वॉल स्ट्रीट पर तकनीक-संचालित लाभ को देखते हुए एशियाई शेयर बाजारों में सोमवार को तेजी आई। गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती संकेतों ने घरेलू बेंचमार्क के लिए मजबूत शुरुआत की ओर भी इशारा किया।

आज सेंसेक्स, निफ्टी 50 के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजार

एशियाई शेयर बाजारों में सोमवार को तेजी आई। जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों के एमएससीआई के व्यापक सूचकांक में 0.3% की वृद्धि हुई, जबकि दक्षिण कोरिया ने एआई से संबंधित आय पर आशावाद पर 1.8% की छलांग लगाई। हैंग सेंग फ्यूचर्स 0.5% बढ़ा, जबकि जापान का टॉपिक्स 0.8% और ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.7% बढ़ा। इसके विपरीत, यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स 0.1% फिसल गया, जो यूरोपीय बाजारों में सतर्क स्वर को दर्शाता है।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेंड भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देते हैं। गिफ्ट निफ्टी 26,170 लेवल के पास ट्रेडिंग कर रहा था, निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से 139 पॉइंट या 0.54% तक ऊपर था।

वॉल स्ट्रीट

वॉल स्ट्रीट ने शुक्रवार को दूसरे सीधे सत्र के लिए अपने रिबाउंड को बढ़ाया। एसएंडपी 500 59.74 अंक या 0.9% चढ़कर 6,834.50 पर बंद हुआ, सप्ताह के अंत में 0.1% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 183.04 अंक या 0.4% जोड़कर 48,134.89 पर बंद किया। टेक-हेवी नैस्डैक ने 301.26 अंक या 1.3% बढ़कर 23,307.62 पर सबसे मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया और 0.5% की साप्ताहिक बढ़त दर्ज की।

ओरेकल का ऐलान

ओरेकल ने घोषणा की कि उसने दो अन्य निवेशकों के साथ मिलकर एक नया टिकटॉक यूएस संयुक्त उद्यम बनाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, 6.6% की वृद्धि हुई। सौदे के तहत, ओरेकल, सिल्वर लेक और एमजीएक्स प्रत्येक के पास लोकप्रिय सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म में 15% हिस्सेदारी होगी, एक ऐसा कदम जो यह सुनिश्चित करता है कि टिकटॉक संयुक्त राज्य अमेरिका में परिचालन जारी रख सकता है।

सोने और चांदी की कीमतें

चांदी एक रिकॉर्ड तक बढ़ी। चांदी 0.6% बढ़कर 67.5519 डॉलर प्रति औंस हो गई। स्पॉट गोल्ड लगभग 4,365 डॉलर प्रति औंस तक बढ़ गया। अक्टूबर में 4,381 डॉलर से ऊपर के रिकॉर्ड उच्च स्तर के भीतर हाजिर सोना 0.5% बढ़कर 4,363.21 डॉलर प्रति औंस हो गया। शुक्रवार को 2.5% की छलांग लगाने के बाद प्लेटिनम चढ़ गया, और पैलेडियम 1.5% बढ़ गया।

तेल की कीमतें

तेल की कीमतें बढ़ गईं क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वेनेजुएला पर नाकाबंदी तेज कर दी, अमेरिकी सेना एक टैंकर पर सवार हो गई और एक जहाज पर कब्जा करने के कुछ हफ्तों के भीतर दूसरे का पीछा कर रही थी। दो साप्ताहिक गिरावट के बाद ब्रेंट 61 डॉलर प्रति बैरल की ओर चढ़ गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 57 डॉलर के करीब था।

