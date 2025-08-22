share market live updates 22 august nse bse sensex nifty top gainers losers Share Market Live Updates 22 August: आज शेयर मार्केट की कैसी रहेगी चाल, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़share market live updates 22 august nse bse sensex nifty top gainers losers

Share Market Live Updates 22 August: आज शेयर मार्केट की कैसी रहेगी चाल

गिफ्ट निफ्टी 25,095 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 27 अंकों की छूट थी।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 08:42 AM
Share Market Live Updates 22 August: भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 के शुक्रवार को कमजोर शुरुआत के आसार हैं। यह ग्लोबल बाजारों में मिली-जुली संकेतों और जैक्सन होल इकोनॉमिक सिम्पोजियम में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के भाषण से पहले निवेशकों की सतर्कता के कारण है। एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिल रहा है, जबकि अमेरिकी शेयर बाजारों ने गिरावट के साथ कारोबार किया था।

गुरुवार को हरे निशान पर बंद हुआ था घरेलू बाजार

गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार छठे सत्र की बढ़त के साथ बंद हुआ था। सेंसेक्स 142.87 अंकों (0.17 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 82,000.71 पर और निफ्टी 50 अंकों (0.13 प्रतिशत) की तेजी के साथ 25,083.75 पर बंद हुआ था।

आज के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजारों का मिला-जुला रुख

जैक्सन होल इकोनॉमिक सिम्पोजियम में फेड चेयरमैन पॉवेल के भाषण से पहले एशियाई बाजारों में शुक्रवार को मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है। जापान का निक्केई 225 0.06 प्रतिशत गिरा, जबकि टोपिक्स 0.37 प्रतिशत चढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1 प्रतिशत और कोस्डैक 0.94 प्रतिशत उछला। हांगकांग के हंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने तेज शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी

गिफ्ट निफ्टी 25,095 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 27 अंकों की छूट थी, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए एक धीमी शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट में गिरावट

अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ, क्योंकि निवेशकों को जैक्सन होल इकोनॉमिक पॉलिसी सिम्पोजियम में फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की संभावित हॉकिश टिप्पणियों का डर था।

डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 152.81 अंक (0.34 प्रतिशत) गिरकर 44,785.50 पर, एसएंडपी 500 में 25.61 अंक (0.40 प्रतिशत) की गिरावट आकर 6,370.17 पर और नैस्डैक कम्पोजिट 72.54 अंक (0.34 प्रतिशत) टूटकर 21,100.31 पर बंद हुआ।

अमेरिकी आर्थिक आंकड़े

अगस्त में अमेरिकी व्यावसायिक गतिविधि में तेजी आई, जिसका नेतृत्व विनिर्माण क्षेत्र ने किया। एसएंडपी ग्लोबल का फ्लैश यूएस कम्पोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स इस महीने बढ़कर 55.4 हो गया, जो दिसंबर के बाद से सबसे उच्च स्तर है।

बेरोजगारी लाभ के लिए अमेरिकियों की नई आवेदनों की संख्या पिछले सप्ताह लगभग तीन महीने में सबसे अधिक बढ़ी।

जुलाई में पहले से मौजूद अमेरिकी घरों की बिक्री में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई, जो साल-दर-साल आधार पर 0.8 प्रतिशत बढ़ी।

सोना और डॉलर

जैक्सन होल सम्मेलन में जेरोम पॉवेल के भाषण से पहले सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। स्पॉट गोल्ड की कीमत $3,337.12 प्रति औंस पर स्थिर थी। अमेरिकी डॉलर स्थिर रहा और सप्ताह के अंत में मजबूत प्रदर्शन की ओर अग्रसर था।

कच्चे तेल की कीमतें

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 0.25 प्रतिशत गिरकर $67.50 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.24 प्रतिशत गिरकर $63.37 पर आ गए।

