Share Market Live Updates 21 Jan: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल

Share Market Live Updates 21 Jan: ग्लोबल मार्केट में बिकवाली के बाद बुधवार को भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 में उतार-चढ़ाव बने रहने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार तेजी से नीचे बंद हुए, तीनों प्रमुख सूचकांकों ने 10 अक्टूबर के बाद से अपना सबसे खराब प्रदर्शन दर्ज किया। दूसरी ओर मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार बिकवाली के दबाव में जारी रहा। सेंसेक्स 1,065 अंक या 1.28% क्रैश हुआ और 82,180 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी 353 अंक या 1.38% टूटकर 25,232 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियाई बाजार ग्रीनलैंड मुद्दे पर यूरोपीय देशों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर चिंताओं के बीच वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 1.28% गिर गया, जबकि टॉपिक्स 1.09% गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.09% गिर गया और कोस्डैक 2.2% गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,297 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 38 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए एक मामूली सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को नीचे बंद हुआ, सभी तीन प्रमुख सूचकांकों ने तीन महीने में अपनी सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट दर्ज की, जो यूरोप के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा टैरिफ खतरों पर चिंताओं से उत्पन्न व्यापक बिकवाली पर था। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 870.74 अंक या 1.76% गिरकर 48,488.59 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 143.15 अंक या 2.06% गिरकर 6,796.86 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट 561.07 अंक या 2.39% की गिरावट के साथ 22,954.32 पर बंद हुआ।

दिग्गज कंपनियों के शेयर लुढ़के एनवीडिया के शेयर की कीमत 4.38%, अमेजन के शेयर 3.40% गिर गए, एप्पल की कीमत में 3.46% की गिरावट आई, माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक की कीमत 1.16% गिर गई और टेस्ला के शेयर की कीमत 4.17% गिर गई।

सोने और चांदी की कीमतें सुरक्षित निवेश की मजबूत मांग से सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंच गईं। सोने की कीमतें 0.8% बढ़कर 4,806 डॉलर प्रति औंस हो गईं, जो एक नया रिकॉर्ड उच्च स्तर है, जबकि चांदी 0.4% चढ़कर 95.01 डॉलर पर पहुंच गई, जो 95.87 डॉलर के रिकॉर्ड से कम है।

डॉलर ग्रीनलैंड को लेकर व्हाइट हाउस की धमकियों के बाद डॉलर यूरो और स्विस फ्रैंक के मुकाबले तीन सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया। डॉलर इंडेक्स रात भर में 0.53% की तेजी से गिरावट के बाद 98.541 पर सपाट था। येन 158.19 प्रति डॉलर पर स्थिर था।