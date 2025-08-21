Share Market Live Updates 21 August nse bse sensex nifty top gainers losers Share Market Live Updates 21 August: शेयर मार्केट की दमदार शुरुआत, सेंसेक्स 82220 पर खुला, निफ्टी 25100 के पार, Business Hindi News - Hindustan
Share Market Live Updates 21 August: शेयर मार्केट की दमदार शुरुआत, सेंसेक्स 82220 पर खुला, निफ्टी 25100 के पार

Share Market Live Updates 21 August: शेयर मार्केट की शुरुआत आज दमदार रही है। सेंसेक्स 82000 के पार खुलने में कामयाब रहा। जबकि, निफ्टी 50 ने आज गुरुवार के कारोबार की शुरुआत91 अंकों की छलांग के साथ 25,142 के लेवल से की। सेंसेक्स 362 अंकों के उछाल के साथ 82220 पर खुला।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 09:15 AM
9:15 AM Share Market Live Updates 21 August: शेयर मार्केट की शुरुआत आज दमदार रही है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 82000 के पार खुलने में कामयाब रहा। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 ने आज गुरुवार के कारोबार की शुरुआत91 अंकों की छलांग के साथ 25,142 के लेवल से की। सेंसेक्स 362 अंकों के उछाल के साथ 82220 पर खुला।

Share Market Live Updates 21 August: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के आज गुरुवार को मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच सपाट खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजार मिले-जुले रुख के साथ कारोबार कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट जारी होने के बाद नीचे बंद हुए थे।

बुधवार को कैसी रही थी बाजार की चाल

बुधवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार पांचवें सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ, जहां निफ्टी 50 ने 25,000 के स्तर से ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 213.45 अंकों की बढ़त के साथ 81,857.84 पर और निफ्टी 50 लगभग 70 अंकों की तेजी के साथ 25,050.55 पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या है ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजारों में जापान के निक्केई और टॉपिक्स में गिरावट है, जबकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी और कोस्डैक में तेजी देखने को मिली।

गिफ्ट निफ्टी टूडे

गिफ्ट निफ्टी का स्तर 25,085 के आसपास है, जो भारतीय बाजारों के सपाट शुरुआत की ओर इशारा करता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 16.04 अंक या 0.04% बढ़कर 44,938.31 पर बंद हुआ, जबकि एसएंडपी 500 15.59 अंक या 0.24% गिरकर 6,395.78 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट 142.09 अंक या 0.67% गिरकर 21,172.86 पर बंद हुआ। अमेरिकी बाजार टेक शेयरों में बिकवाली के दबाव में ज्यादातर नीचे बंद हुए, जहां ऐपल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसे दिग्गजों के शेयरों में गिरावट रही।

फेड और आरबीआई के संकेत

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जुलाई बैठक के मिनटों से पता चलता है कि ज्यादातर अधिकारी मुद्रास्फीति के जोखिम को अधिक गंभीर मान रहे हैं। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के सदस्यों ने वैश्विक व्यापार तनाव और टैरिफ से उत्पन्न जोखिमों पर चिंता जताई, लेकिन अर्थव्यवस्था को मजबूत और मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण को अनुकूल बताया।

आर्थिक आंकड़े

जुलाई में 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की विकास दर घटकर सिर्फ 2% रह गई, जो पिछले साल इसी महीने 6.3% थी। जापान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार दूसरे महीने सिकुड़न के दौर में है।

कमोडिटी बाजार

सोने की कीमतों में स्थिरता देखने को मिल रही है, क्योंकि निवेशक फेड की नीति को लेकर और स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में अमेरिका में तेल और ईंधन के भंडार में अनुमान से अधिक गिरावट के कारण बढ़त देखने को मिली।

मुद्रा बाजार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा फेड गवर्नर लिसा कुक से इस्तीफे की मांग के बाद अमेरिकी डॉलर में कमजोरी देखने को मिली। जापानी येन डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है।

