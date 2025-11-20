Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़share market live updates 20 nov nse bse sensex nifty gold top gainers losers
Share Market Live Updates 20 Nov: शेयर मार्केट की रैली जारी, 85470 पर खुला सेंसेक्स, निफ्टी 26132 के पार

Share Market Live Updates 20 Nov: शेयर मार्केट की रैली जारी, 85470 पर खुला सेंसेक्स, निफ्टी 26132 के पार

संक्षेप: Share Market Live Updates 20 Nov: सेंसेक्स-निफ्टी दोनों शानदार बढ़त के साथ खुले। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 284 अंकों की तेजी के साथ 85,470 पर खुला है। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 79 अंक ऊपर 26132 पर खुलने में कामयाब रहा।

Thu, 20 Nov 2025 09:17 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
9:15 AM Share Market Live Updates 20 Nov: घरेलू शेयर मार्केट में आज भी रैली जारी रहने की उम्मीद है। क्योंकि, सेंसेक्स-निफ्टी दोनों शानदार बढ़त के साथ खुले। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक अभी सेंसेक्स 284 अंकों की तेजी के साथ 85,470 पर खुला है। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 79 अंक ऊपर 26132 पर खुलने में कामयाब रहा।

Share Market Live Updates 20 Nov: भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50, गुरुवार को तेजी के साथ खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में तेजी रही, निक्केई 50,000 के स्तर को फिर से हासिल कर लिया, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार भी गुलजार रहे। इससे पहले बुधवार के भारतीय स्टॉक मार्केट में रौनक रही। सेंसेक्स 513 अंकों की उछाल के साथ 85,186 और निफ्टी 142 अंकों की तेजी के साथ 26,052.65 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज के ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजार

एनवीडिया की कमाई के बाद चिप्स शेयरों में तेजी के नेतृत्व में एशियाई बाजारों ने गुरुवार को बढ़त दर्ज की। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 50,000 के स्तर को पुनः प्राप्त करने के लिए 3.4 प्रतिशत उछल गया, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स में 1.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 2.23 प्रतिशत बढ़ा, और कोस्डैक 1.75 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने थोड़ा कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 26,145 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 74 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के सूचकांकों सेंसेक्स-निफ्टी के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 47.03 अंक या 0.10 प्रतिशत बढ़कर 46,138.77 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 24.84 अंक या 0.38 प्रतिशत बढ़कर 6,642.16 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 131.38 अंक या 0.59 प्रतिशत बढ़कर 22,564.23 पर बंद हुआ।

एनवीडिया शेयर की कीमत 2.8 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई। अल्फाबेट के शेयरों में 2.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई, माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में 1.35 प्रतिशत की गिरावट आई, एएमडी के शेयरों में 2.93 प्रतिशत की गिरावट आई, एप्पल के शेयर की कीमत 0.42 प्रतिशत बढ़ी, जबकि लक्ष्य के शेयर 2.8 प्रतिशत गिर गए। टेस्ला के शेयर की कीमत में 0.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

एनवीडिया का रिल्ट

एनवीडिया के शेयर की कीमत विस्तारित व्यापार में 5 प्रतिशत उछल गई, जिससे कंपनी को बाजार मूल्य में $220 बिलियन जोड़ने के लिए स्थापित किया गया, जब एआई बाजार ने अपनी Q3 आय की सूचना दी। एनवीडिया ने अक्टूबर 2025 को समाप्त होने वाली वित्तीय तीसरी तिमाही में $31.9 बिलियन या $1.30 प्रति शेयर का लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी अवधि से 65 प्रतिशत अधिक है। इसका Q3 बिक्री राजस्व 62 प्रतिशत बढ़कर $57 बिलियन हो गया।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनटों के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकांश नीति निर्माताओं ने ब्याज दरों में और कटौती का समर्थन किया, हालांकि सभी दिसंबर में अपनी अगली बैठक में कटौती करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं।

अमेरिका का व्यापार घाटा

अगस्त में करीब 24 प्रतिशत घटकर 59.6 अरब डॉलर रह गया, जो जुलाई में 78.2 अरब डॉलर था। जुलाई से अगस्त में वस्तुओं और सेवाओं का आयात 5 प्रतिशत घटकर 340.4 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि अमेरिकी निर्यात 0.1 प्रतिशत बढ़कर 280.8 बिलियन डॉलर हो गया।

डॉलर, सोना, कच्चा तेल

येन डॉलर के मुकाबले 10 महीने के निचले स्तर और यूरो के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा था।

सोने की कीमतों में तेजी आई, हाल ही में गिरावट के बाद नुकसान को वापस लेना जारी रखा, जिससे पता चलता है कि कीमती धातु की मांग मजबूत बनी हुई है। पिछले सत्र में सोने की कीमत 0.8 प्रतिशत बढ़कर 4,109.12 डॉलर प्रति औंस हो गई।

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी रही। ब्रेंट कच्चा तेल 0.38 प्रतिशत बढ़कर 63.73 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 0.39 प्रतिशत बढ़कर 59.67 डॉलर पर पहुंच गया।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
