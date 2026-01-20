Share Market Live Updates 20 Jan: शेयर मार्केट में गिरावट जारी, सेंसेक्स 83000 के आया नीचे, निफ्टी भी टूटा

संक्षेप: Share Market Live Updates 20 Jan: बीएसई का 30 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 290 अंक नीचे 82956 पर आ गया है। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक निफ्टी 75 अंकों की गिरावट के साथ 25509 पर आ गया है।

9:30 AM Share Market Live Updates 20 Jan: शेयर मार्केट में गिरावट बरकरार है। बीएसई का 30 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 290 अंक नीचे 82956 पर आ गया है। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक निफ्टी 75 अंकों की गिरावट के साथ 25509 पर आ गया है।

इस गिरावट में भी स्टेट बैंक, कोटक बैंक, अल्ट्राटेक, ओएनजीसी, एनटीपीसी निफ्टी टॉप गेनर्स हैं। जबकि, इटरनल, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, इंडिगो, जियो फाइनेंस निफ्टी टॉप लूजर हैं।

9:15 AM Share Market Live Updates 20 Jan: शेयर मार्केट की शुरुआत आज भी कमजोर रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स45 अंक नीचे 83200 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक निफ्टी ने 5 अंकों की गिरावट के साथ 25580 पर मंगलवार के कारोबार की शुरुआत की।

Share Market Live Updates 20 Jan: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के मंगलवार को फ्लैट खुलने का अनुमान है। यह कमजोर वैश्विक बाजार संकेतों के कारण है। वहीं, गिफ्ट निफ्टी का स्तर लगभग 25,608 था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 12 अंक ऊपर है। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए एक सपाट शुरुआत का संकेत दे रहा है।

ग्लोबल टेंशन से पिछले सत्र में गिरावट सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने निचले स्तर पर समापन दर्ज किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आठ यूरोपीय देशों पर टैरिफ की घोषणा के बाद बढ़े वैश्विक व्यापार तनाव के चलते यह गिरावट आई। सेंसेक्स 324.17 अंक (0.39%) गिरकर 83,246.18 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने 108.85 अंक (0.42%) की गिरावट के साथ 25,585.50 पर समापन देखा।

एशियाई बाजारों में मंदी मंगलवार को एशियाई बाजार भी निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प की ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ की धमकी ने व्यापार तनाव फिर से बढ़ने की आशंका पैदा की है । जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.7% गिरा, जबकि टोपिक्स 0.52% नीचे रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.41% गिरा और कोसडैक फ्लैट रहा। हांगकांग के हंगसेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।

वॉल स्ट्रीट की चाल अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार, 19 जनवरी को मार्टिन लूथर किंग, जूनियर दिवस के अवसर पर छुट्टी के कारण बंद रहा। मंगलवार को वॉल स्ट्रीट पर नकारात्मक सत्र की ओर इशारा करते हुए स्टॉक फ्यूचर्स कारोबार कर रहे थे।

सिटी ने यूरोपीय शेयरों का दर्जा घटाया सिटी ने पहली बार एक साल से अधिक समय में महाद्वीपीय यूरोप को 'न्यूट्रल' कर दिया है। बैंक ने कहा कि ट्रांसअटलांटिक तनाव में नवीनतम वृद्धि और टैरिफ अनिश्चितता ने यूरोपीय इक्विटी के निकट अवधि के निवेश मामले को नुकसान पहुंचाया है।

जापानी बॉन्ड यील्ड में उछाल जापान के 40-वर्षीय बॉन्ड यील्ड में उछाल आकर 4% हो गया, जो 2007 में अपनी शुरुआत के बाद से सबसे अधिक स्तर है। 40-वर्षीय दर में 5.5 आधार अंक की छलांग लगी, जो पहली बार है जब जापानी सरकारी बॉन्ड यील्ड ने 4% का स्तर छुआ है। इससे पहले दिसंबर 1995 में 20-वर्षीय यील्ड ने यह स्तर छुआ था।

सोने-चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर अमेरिका-यूरोप व्यापार तनाव के कारण सोने की कीमतें ऑल-टाइम पीक के पास कारोबार कर रही हैं, जबकि चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड ऊंचाई छू ली है। मंगलवार को चांदी की कीमतें थोड़ी देर के लिए रिकॉर्ड 94.7295 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गईं और सोना लगभग 4,670 डॉलर के स्तर के पास था।

डॉलर में नरमी अमेरिकी डॉलर एक सप्ताह के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया। डॉलर इंडेक्स 0.1% फिसलकर 99.004 पर आ गया, जो 14 जनवरी के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है। येन के मुकाबले डॉलर 158.175 येन पर स्थिर रहा।