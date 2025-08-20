Share Market Live Updates 20 August: शेयर मार्केट की तेजी रहेगी बरकरार या लगेगा ब्रेक

Share Market Live Updates 20 August: भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50, आज बुधवार को कमजोर शुरुआत कर सकते हैं। इसकी मुख्य वजह दुनिया के दूसरे बाजारों में आई गिरावट है। गिफ्ट निफ्टी में लगभग 70 अंकों की कमी देखी जा रही है, जो आज बाजार की कमजोर शुरुआत का संकेत दे रहा है।

Share Market Live Updates 20 August: भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50, आज बुधवार को कमजोर शुरुआत कर सकते हैं। इसकी मुख्य वजह दुनिया के दूसरे बाजारों में आई गिरावट है। एशियाई बाजारों में गिरावट रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार ज्यादातर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि, मंगलवार को भारतीय बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 370 अंक चढ़कर 81,644 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने 24,980 के स्तर पर व्यापार किया।

आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियाई बाजारों का हाल बुधवार को एशियाई बाजारों में भी मंदी देखने को मिल रही है। जापान के निक्केई और दक्षिण कोरिया के कोस्पी जैसे सूचकांकों में एक प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स के भी कमजोर रहने का अनुमान है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार भी टेक कंपनियों के शेयरों में बिकवाली के चलते कमजोर रहा। नास्डैक सूचकांक में डेढ़ प्रतिशत की गिरावट आई। हालाँकि, डॉव जोंस ने अपने स्तर पर कुछ मामूली बढ़त बनाई।

गिफ्ट निफ्टी के संकेत भारतीय बाजार के संकेत देने वाले गिफ्ट निफ्टी में लगभग 70 अंकों की कमी देखी जा रही है, जो आज बाजार की कमजोर शुरुआत का संकेत दे रहा है।

चीन का रुका हुआ फैसला चीन ने अगस्त महीने में अपनी ब्याज दरों (लोन प्राइम रेट) में कोई बदलाव नहीं किया है। इन दरों को लगातार तीसरे महीने समान ही रखा गया है।

भारत-चीन संबंध भारत और चीन ने आपसी व्यापार और निवेश बढ़ाने, सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने और सीमा पर व्यापार के तीन points को फिर से खोलने पर सहमति जताई है।

इंटेल को बड़ा निवेश जापान की कंपनी सॉफ्टबैंक ने इंटेल में 2 अरब डॉलर का निवेश किया है। इस खबर के बाद इंटेल के शेयरों में लगभग 7% की उछाल देखी गई।

जापान का व्यापार घाटा जुलाई महीने में जापान का निर्यात लगातार तीसरे महीने गिरा है। इस वजह से देश को 795 मिलियन डॉलर का व्यापार घाटा झेलना पड़ा है।

डॉलर की मजबूती अमेरिकी डॉलर ने एक हफ्ते से ज्यादा के उच्चस्तर को छू लिया है। डॉलर की ताकत के चलते येन और यूरो जैसी मुद्राएं कमजोर हुई हैं।