Share Market Live: शेयर मार्केट पर चढ़ा पुतिन-मोदी-जिनपिंग की तिकड़ी का रंग, सेंसेक्स 80700 के पार

Share Market Live Updates 2 Sep: सेंसेक्स 338 अंकों की उछाल के साथ 80703 पर पहुंच गया है। निफ्टी भी तेजी का शतक लगाकर 111 अंक ऊपर 24737 पर पहुंच गया है। सेंसेक्स की ड्राइविंग सीट पर रिलायंस है और यह 2.22 पर्सेंट की तेजी साथ 1383.85 रुपये पर पहुंच गया है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 09:15 AM
Share Market Live: शेयर मार्केट पर चढ़ा पुतिन-मोदी-जिनपिंग की तिकड़ी का रंग, सेंसेक्स 80700 के पार

10:00 AM Share Market Live Updates 2 Sep.:घरेलू शेयर मार्केट रौनक लगातार दूसरे दिन भी बरकरार है। सेंसेक्स 338 अंकों की उछाल के साथ 80703 पर पहुंच गया है। निफ्टी भी तेजी का शतक लगाकर 111 अंक ऊपर 24737 पर पहुंच गया है। सेंसेक्स की ड्राइविंग सीट पर रिलायंस है और यह 2.22 पर्सेंट की तेजी साथ 1383.85 रुपये पर पहुंच गया है। इसके अलावा पावर ग्रिड, एनटीपीसी, हिन्दुस्तान यूनीलीवर भी सेंसेक्स टॉप गेनर हैं।

9:15 AM Share Market Live Updates 2 Sep.: पुतिन-मोदी-जिनपिंग की तिकड़ी का असर आज घरेलू शेयर मार्केट पर देखने को मिल रहा है। घरेलू शेयर मार्केट की शुरुआत आज मजबूत रही। बीएसई का सेंसेक्स 155 अंक ऊपर 80520 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का निफ्टी करीब 28 अंकों की बढ़त के साथ 24653 के लेवल पर खुलने में कामयाब रहा।

Share Market Live Updates 2 Sep.: पुतिन-मोदी-जिनपिंग की तिकड़ी का असर आज घरेलू शेयर मार्केट पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि, एशियाई बाजारों में ज्यादातर शेयरों में तेजी रही। निवेशकों ने तियानजिन में हुई शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की नेताओं की बैठक के नतीजों को समझा, हालांकि टैरिफ को लेकर अनिश्चितता ने मनोबल पर अंकुश लगा रखा था। गिफ्ट निफ्टी सपाट था तो अमेरिकी शेयर बाजार लेबर डे के मौके पर बंद था।

एशियन मार्केट का हाल

जापान का निक्केई 225 0.31 प्रतिशत चढ़ा, जबकि व्यापक टॉपिक्स सूचकांक 0.28 प्रतिशत बढ़ा। दक्षिण कोरिया में कोस्पी 0.45 प्रतिशत आगे बढ़ा, और छोटी कंपनियों वाला कोस्डैक 0.14 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। देश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) अगस्त में पिछले महीने की 2.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में साल-दर-साल 1.7 प्रतिशत चढ़ गया।

कैसा था सोमवार का हाल

सोमवार को भारतीय शेयर मार्केट तीन सत्र के नुकसान के बाद मजबूती के साथ बंद हुआ, जहां बेंचमार्क निफ्टी 50 24,600 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 554.84 अंक या 0.70% चढ़कर 80,364.49 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 198.20 अंक या 0.81% की बढ़त के साथ 24,625.05 पर अंतिम कारोबार करते देखा गया। आइए जानते हैं आज सेंसेक्स, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है...

सेंसेक्स का अनुमान

सेंसेक्स ने इंट्राडे चार्ट्स पर एक रिवर्सल पैटर्न बनाया और दैनिक चार्ट्स पर एक तेजी वाली कैंडल बनाई, जो निकट भविष्य में पुलबैक संरचना की निरंतरता का संकेत दे रही है।

कोटक सिक्योरिटीज के हेड इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान ने कहा, "ट्रेडर्स के लिए अब, जब तक सेंसेक्स 80,000 से ऊपर कारोबार करता है, पुलबैक संरचना जारी रहने की संभावना है। ऊपर की तरफ, यह 20-दिन की एसएमए यानी 80,500 तक वापस उछल सकता है। आगे की बढ़त भी जारी रह सकती है, जिससे सेंसेक्स 80,800 तक जा सकता है। दूसरी ओर, अगर सूचकांक 80,000 से नीचे गिरता है, तो ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन (खरीदे गए शेयर) से बाहर निकलना पसंद कर सकते हैं।"

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

