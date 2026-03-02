Share Market Live Updates 2 March: आज शेयर मार्केट पर क्या कहर बनकर टूटेगा ईरान-अमेरिका-इजरायल वॉर

Share Market Live Updates 2 March: गिफ्ट निफ्टी 25,223 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 115 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए बड़ी गिरावट के साथ शुरुआत का संकेत देता है।

7:33 AM Share Market Live Updates 2 March: भारतीय शेयर बाजार बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50, सोमवार को बड़ी गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध ने वैश्विक स्तर पर निवेशकों को परेशान कर दिया। इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए। इस सप्ताह निवेशक अमेरिका-ईरान युद्ध, कच्चे तेल की कीमतों, सोने और चांदी के रेट, विदेशी फंड के प्रवाह और प्रमुख घरेलू और वैश्विक मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा रिलीज सहित प्रमुख शेयर बाजार ट्रिगर पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

इससे पहले शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आई क्योंकि अमेरिका-ईरान युद्ध ने नए घरेलू ट्रिगर की अनुपस्थिति के बीच निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। सेंसेक्स ने 81,287.19 पर बंद करने के लिए 961.42 पॉइंट या 1.17 प्रतिशत को क्रैक किया, जबकि निफ्टी 50 ने 317.90 पॉइंट या 1.25 प्रतिशत को 25,178.65 पर कम कर दिया।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज के प्रमुख ग्लोबल और घरेलू संकेत एशियन मार्केट ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध बढ़ने के कारण एशियाई बाजारों में सोमवार को तेजी से गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 लगभग 2 प्रतिशत गिर गया, और टॉपिक्स 2.1 प्रतिशत गिर गया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया। दक्षिण कोरिया के बाजार सार्वजनिक अवकाश के लिए बंद हैं।

वॉल स्ट्रीट ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी शेयर वायदा रातोंरात कारोबार में गिर गया। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 517 अंक या 1 प्रतिशत गिर गए, जबकि एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 1 प्रतिशत खो गए और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स 1 प्रतिशत से अधिक गिर गए। शुक्रवार को एसएंडपी 500 और नैस्डैक ने मार्च 2025 के बाद से अपनी सबसे तेज मासिक गिरावट दर्ज की, जबकि डॉव जोन्स ने अपने दसवें सीधे महीने की बढ़त दर्ज की। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 521.28 अंक या 1.05 प्रतिशत गिरकर 48,977.92 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 29.98 अंक या 0.43 प्रतिशत गिरकर 6,878.88 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 210.17 अंक या 0.92 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,668.21 पर बंद हुआ।

अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध अमेरिका-इजरायल संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद मध्य पूर्व में युद्ध बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देश पर चल रहे अमेरिका-इजरायल हमलों में ईरान के 48 नेता मारे गए हैं। अयातुल्ला अराफी को इस्लामिक गणराज्य के अंतरिम सर्वोच्च नेता के रूप में नामित किया गया है।

भारत की जीडीपी नई जीडीपी श्रृंखला ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 7.8 प्रतिशत पर आंकी है, जो एक साल पहले इसी समय में देखी गई 7.4 प्रतिशत की वृद्धि से तेज है। पूरे वित्तीय वर्ष FY26 GDP ग्रोथ का अनुमान भी जनवरी में अनुमानित 7.4 प्रतिशत से बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर नई सीरीज में 7.1 फीसदी रही थी।

ओपेक ओपेक ने ईरान पर अमेरिका-इजरायल हमलों के बीच अगले महीने तेल उत्पादन में वृद्धि फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। एक बयान के अनुसार, सऊदी अरब और रूस के नेतृत्व में प्रमुख सदस्य एक दिन में 206,000 बैरल जोड़ेंगे। यह वृद्धि चौथी तिमाही में केवल 137,000 बैरल प्रति दिन की मासिक वृद्धि से अधिक है और मध्य पूर्व में उथल-पुथल के बीच आती है।

कच्चे तेल की कीमतें ईरान पर अमेरिकी और इजरायली सैन्य हमलों के बाद मध्य पूर्व संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर 7 प्रतिशत उछल गईं, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावी रूप से बंद हो गया और कई जहाजों पर हमला हुआ। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 7.60 प्रतिशत बढ़कर 78.41 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 7.19 प्रतिशत बढ़कर 71.86 डॉलर हो गया।

सोने के भाव आज सोने की कीमतों में तेजी आई, क्योंकि मध्य पूर्व में युद्ध ने सुरक्षित-हेवन मांग में वृद्धि की। हाजिर सोने की कीमत 1.4 प्रतिशत बढ़कर 5,353.61 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी की कीमतें 1.5 प्रतिशत बढ़कर 95.23 डॉलर प्रति औंस हो गईं।

बिटकॉइन की कीमतें बिटकॉइन की कीमत 1.12 प्रतिशत बढ़कर $67,007 हो गई, जबकि दूसरे सबसे बड़े टोकन, एथेरियम की कीमतें 1.82 प्रतिशत बढ़कर $1,983.99 हो गईं।

अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड अमेरिकी ट्रेजरी ने सोमवार को एक व्यापक जोखिम-बंद कदम में उछाल दिया, जिसने पैदावार को बहु-महीने के निचले स्तर पर धकेल दिया क्योंकि मध्य पूर्व संघर्ष की आशंका ने सुरक्षित-हेवन बॉन्ड के लिए भीड़ को ट्रिगर किया। बेंचमार्क 10-वर्षीय उपज 11 महीने के निचले स्तर 3.9260 प्रतिशत तक गिर गई, जबकि दो साल की उपज 3.3650 प्रतिशत तक फिसल गई - अगस्त 2022 के बाद से सबसे कम, थोड़ा ठीक होने से पहले।

अमेरिकी डॉलर करेंसी बास्केट के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में तेजी आई। यूरो 0.3 प्रतिशत गिरकर 1.1774 डॉलर पर आ गया, जापानी येन 155.99 प्रति डॉलर पर थोड़ा बदल गया और अपतटीय युआन 0.3 प्रतिशत गिरकर 6.8841 प्रति डॉलर हो गया।

जीएसटी कलेक्शन फरवरी में सकल जीएसटी कलेक्शन 8.1 प्रतिशत बढ़कर 1.83 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जिससे आयात से राजस्व में उच्च वृद्धि और घरेलू बिक्री में सुधार हुआ। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह सालाना आधार पर 7.9 प्रतिशत बढ़कर 1.61 लाख करोड़ रुपये रहा। विदेशी निवेशक

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने फरवरी में भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध खरीदार बन गए, जिससे तीन महीने की निकासी का सिलसिला टूट गया और पिछले सत्रह महीनों में उनका उच्चतम मासिक प्रवाह दर्ज किया गया। एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने फरवरी में शुद्ध रूप से 22,615 करोड़ रुपये के भारतीय शेयर खरीदे।