Share Market Live: शेयर मार्केट ने गंवाई शुरुआती बढ़त, कम हुई सेंसेक्स-निफ्टी की लीड

10:12 Share Market Live Updates 2 Feb. शेयर मार्केट तेजी की पटरी पर है, लेकिन रफ्तार थोड़ी कम हो गई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 84 अंकों के फायदे के साथ 80807 पर है। एक समय यह 81211 के डे हाई पर था। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला निफ्टी 6 अंक नीचे 24820 पर है। एक समय यह 24942 पर पहुंच गया था। एनएसई पर 2905 स्टॉक्स में ट्रेडिंगहो रही है। इनमें 965 हरे और 1863 लाल हैं। 128 स्टॉक्स 52 हफ्ते के लो पर हैं।

9:40 Share Market Live Updates 2 Feb. बजट डे के दिन आई सुनामी के बाद शेयर मार्केट अब तेजी की पटरी पर लौट आया है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 337 अंकों के फायदे के साथ 81060 पर पहुंच गया है। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला निफ्टी 58 अंक ऊपर 24884 पर है। सेंसेक्स में एलएंडटी, अडानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, ईटरनल टॉप गेनर हैं। जबकि, ट्रेंट, इन्फोसिस, आईटीसी टॉप लूजर।

9:15 Share Market Live Updates 2 Feb. बजट डे के दिन आई सुनामी के बाद शेयर मार्केट आज भी गिरावट के साथ खुला। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 167 अंकों के नुकसान के साथ 80555 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला निफ्टी 28 अंक नीचे 24796 से सोमवार के कारोबार की शुरुआत की।

Share Market Live Updates 2 Feb: कल की तबाही के बाद भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी 50, आज सोमवार को पिछले सत्र की भारी गिरावट से राहत लेते हुए अधिक खुलने की उम्मीद हैं। हालांकि, बजट 2026 के प्रस्तावों की प्रतिक्रिया में निवेशक सतर्क हैं और बाजार में अस्थिरता ऊंची बनी रहने की आशंका है। गिफ्ट निफ्टी का स्तर 24,902 के आसपास रहा, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से करीब 49 अंक ऊपर है, जो भारतीय बाजारों के लिए तेज शुरुआत का संकेत दे रहा है।

बजट के दिन सुनामी रविवार को हुए विशेष ट्रेडिंग सत्र में, एफऐंडओ (फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस) ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाने के बजट प्रस्ताव की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। सेंसेक्स 1,546.84 अंक (1.88%) लुढ़ककर 80,722.94 पर और निफ्टी 50, 495.20 अंक (1.96%) गिरकर 24,825.45 पर बंद हुआ था।

वैश्विक बाजारों के संकेत एशियाई बाजार: एशियाई बाजार आज सोमवार को चीन की फैक्टरी गतिविधि आंकड़ों से पहले मिलाजुला रुख दिखा रहे थे। जापान का निक्केई 225 लगभग 0.13% चढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.5% गिरा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कमजोर शुरुआत का संकेत दिया।

वॉल स्ट्रीट का हाल: अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को निचले स्तर पर बंद हुए, क्योंकि निवेशकों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा पूर्व फेडरल रिजर्व गवर्नर केविन वार्श के नामांकन को एक 'हॉकिश' (कड़े रुख वाला) विकल्प माना। डॉऊ जोन्स, एसएंडपी 500 और नैस्डैक सभी में गिरावट रही।

आर्थिक आंकड़े और अन्य संकेत जापान की विनिर्माण गतिविधि जनवरी में लगभग साढ़े तीन वर्षों में सबसे तेज गति से बढ़ी। जापानी सरकारी बॉन्ड (JGB) की कीमतें गिरीं और उनका प्रतिफल (यील्ड) बढ़ा।

डॉलर और कच्चा तेल डॉलर इंडेक्स 97.22 पर स्थिर रहा। सोने की कीमतों में गिरावट जारी रही, जबकि चांदी के दाम तीन सप्ताह से अधिक के निचले स्तर से उबरे। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि ईरान वाशिंगटन के साथ 'गंभीरता से बातचीत' कर रहा है।