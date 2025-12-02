Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़share market live updates 2 dec nse bse sensex nifty gold bitcoin top gainers losers
Share Market Live Updates 2 Dec: आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत
संक्षेप:
Tue, 2 Dec 2025 07:43 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 2 Dec: वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बाद मंगलवार यानी आज 2 दिसंबर को भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सपाट नोट पर खुलने की उम्मीद है। गिफ्ट निफ्टी 26,332 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 2 अंक कम है, जो सपाट शुरुआत का संकेत देता है।
इससे पहले सोमवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे सत्र में मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, जिसमें उच्च स्तर पर होने वाली बिकवाली का दबाव देखा गया। सेंसेक्स 64.77 अंक (0.08%) गिरकर 85,641.90 पर और निफ्टी 50, 27.20 अंक (0.10%) गिरकर 26,175.75 पर बंद हुआ।
आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत
ग्लोबल मार्केट्स
- एशियाई बाजार: वॉल स्ट्रीट में गिरावट के बावजूद मंगलवार को एशियाई बाजारों में ज्यादातर तेजी रही। जापान का निक्केई 225 (0.33%) और टॉपिक्स (0.44%) ऊपर रहे। दक्षिण कोरिया का कोस्पी (1.14%) चढ़ा, जबकि कोस्डैक (0.13%) नीचे रहा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने भी तेजी का संकेत दिया।
- वॉल स्ट्रीट: अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को ट्रेजरी पर रिटर्न (यील्ड) बढ़ने के दबाव में गिरावट के साथ बंद हुए। डॉऊ जोन्स (0.90%), एसएंडपी 500 (0.53%) और नैस्डैक कंपोजिट (0.38%) ने नुकसान दर्ज किया। टेक शेयरों में मिश्रित रुझान रहा। एनवीडिया, एएमडी और ऐप्पल के शेयर चढ़े, जबकि इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर गिरे।
प्रमुख आर्थिक इंडीकेटर्स
- यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई: अमेरिकी विनिर्माण गतिविधि नवंबर में लगातार नौवें महीने सिकुड़ी रही। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नवंबर में 48.7 से गिरकर 48.2 पर आ गया।
- भारतीय औद्योगिक उत्पादन (IIP): अक्टूबर में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 13 महीने के निचले स्तर 0.4% पर पहुंच गई, जो सितंबर 2024 के 3.7% से कम है।
- भारत का चालू खाता घाटा (CAD): सितंबर तिमाही में यह घटकर 12.3 अरब डॉलर (जीडीपी का 1.3%) रह गया, जो एक साल पहले की तिमाही (20.8 अरब डॉलर या जीडीपी का 2.2%) से कम है। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में, सीएडी साल-दर-साल 25.3 अरब डॉलर (जीडीपी का 1.3%) से घटकर 15 अरब डॉलर (जीडीपी का 0.8%) रह गया।
- जीएसटी कलेक्शन: नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.70 लाख करोड़ रुपये के साल के निचले स्तर पर आ गया, जो साल-दर-साल (वॉय) मामूली 0.7% की वृद्धि दर्शाता है और अक्टूबर 2024 के 1.96 लाख करोड़ रुपये से कम है।
कमोडिटी और करेंसी मार्केट
- क्रिप्टोकरेंसी: बिटकॉइन की कीमत 0.78% गिरकर 86,715 डॉलर और एथेरियम 1.56% गिरकर 2,803 डॉलर पर आ गई। लगभग 1 अरब डॉलर के लीवरेज्ड क्रिप्टो पोजीशन के समापन ने बिकवाली को बढ़ावा दिया।
- सोना-चांदी: मुनाफावसूली के दबाव में सोने की कीमतों में गिरावट आई। हाजिर सोना 0.2% गिरकर 4,222.93 डॉलर प्रति औंस रहा। चांदी 1% टूटकर 57.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।
- विदेशी मुद्रा बाजार: अमेरिकी डॉलर सूचकांक गिरकर 99.408 पर आ गया। येन के मुकाबले डॉलर 155.51 पर स्थिर रहा। यूरो 1.1610 डॉलर और ब्रिटिश पाउंड 1.3216 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा था।
