Share Market Live Updates 19 Sep.: मार्केट की तेजी पर ब्रेक, सेंसेक्स 82700 के नीचे, अडानी ग्रुप के शेयर चमके

10:20 AM Share Market Live Updates 19 Sep.: घरेलू शेयर मार्केट गिरावट के ट्रैक पर है। सेंसेक्स आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 401 अंकों की गिरावट के साथ 82612 पर आ गया है। दूसरी ओर एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी भी 109 अंकों के नुकसान के साथ 25313 के लेवल पर है। सेंसेक्स में अडानी पोर्ट्स टॉप गेनर है। एशियन पेंट्स, बीईएल, स्टेट बैंक, सन फार्मा, मारुति, एनटीपीसी और बजाज फिनसर्व भी टॉप गेनर्स की लिस्ट में हैं। जबकि, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस, एचसीएलटेक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स टॉप लूजर की लिस्ट में हैं।

9:50 AM Share Market Live Updates 19 Sep.: घरेलू शेयर मार्केट की तेजी पर आज ब्रेक लग गया है। सेंसेक्स आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 337 अंकों की गिरावट के साथ 82676 पर आ गया है। दूसरी ओर एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी भी 94 अंकों के नुकसान के साथ 25328 के लेवल पर है।

9:35 AM Share Market Live Updates 19 Sep.: घरेलू शेयर मार्केट की तेजी पर आज ब्रेक लग गया है। जबकि, अडानी ग्रुप के शेयर आज कमजोर मार्केट में भी गदर काट रहे हैं। सेंसेक्स 239 अंकों की गिरावट के साथ 82774 पर आ गया है। दूसरी ओर निफ्टी भी 68 अंकों के नुकसान के साथ 25355 के लेवल पर है।

9:15 AM Share Market Live Updates 19 Sep.: घरेलू शेयर मार्केट की तेजी पर आज ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 67 अंकों की गिरावट के साथ 82946 पर खुला। एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी भी 13 अंकों के नुकसान के साथ 25410 के लेवल पर खुला।

Share Market Live Updates 19 Sep.: ग्लोबल मार्केट से मजबूत संकेतों के बावजूद अमेरिकी टैरिफ को लेकर चिंताओं के बीच भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 के शुक्रवार को सतर्क नोट पर खुलने की उम्मीद है। एशियाई और अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी रही, सभी तीन प्रमुख वॉल स्ट्रीट सूचकांकों में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुए।

दूसरी ओर अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंक की कटौती किए जाने और इस साल दो और दरों में कटौती के संकेत देने के बाद गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स ने 83,013.96 पर बंद हुआ और 320.25 अंक चढ़ा। जबकि, निफ्टी 50 में 93.35 अंकों की बढ़त रही और 25,423.60 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के ग्लोबल संकेत एशियन मार्केट वॉल स्ट्रीट पर रात भर में तेजी के बाद एशियाई बाजारों में शुक्रवार को बढ़त रही। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स लगातार दूसरे दिन 0.7 प्रतिशत बढ़कर एक और नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया और टॉपिक्स 0.84 प्रतिशत बढ़ गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी और कोस्डैक सपाट थे। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च उद्घाटन का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,472 के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 39 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को रिकॉर्ड-हाई पर बंद हुए। डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 124.10 अंक या 0.27 प्रतिशत बढ़कर 46,142.42 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 31.61 अंक या 0.48 प्रतिशत बढ़कर 6,631.96 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट 209.40 अंक या 0.94 प्रतिशत बढ़कर 22,470.73 पर बंद हुआ।

टैरिफ से राहत की उम्मीद भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि उन्हें अगले दो महीनों के भीतर अमेरिका के साथ टैरिफ गतिरोध के समाधान की उम्मीद है। उद्योग जगत की एक सभा में बोलते हुए, नागेश्वरन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वाशिंगटन जल्द ही रूसी तेल खरीदने के लिए नई दिल्ली पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को वापस ले लेगा।