Share Market Live Updates 19 Nov: शेयर मार्केट की आज हो सकती है सुस्त शुरुआत

Share Market Live Updates 19 Nov: शेयर मार्केट की आज हो सकती है सुस्त शुरुआत

संक्षेप: Share Market Live Updates 19 Nov: गिफ्ट निफ्टी 25,945 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 4 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

Wed, 19 Nov 2025 07:31 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 19 Nov: वैश्विक बाजारों में कमजोरी के बाद भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 बुधवार को सुस्त नोट पर खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार भी गिरावट के साथ ही बंद हुए। एसएंडपी 500 में चार दिन की गिरावट दर्ज की गई, जो तीन महीने में सबसे लंबी गिरावट है। दूसरी ओर मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार अपने छह दिन की रैली पर विराम लगा दिया। सेंसेक्स 277 अंक टूटकर 84,673 और निफ्टी 103 अंक नीचे 25,910 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज के ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.06 प्रतिशत गिर गया, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स में 0.26 प्रतिशत की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 1.26 प्रतिशत गिर गया और कोस्डैक 1.02 प्रतिशत टूट गया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,945 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 4 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 498.50 अंक या 1.07 प्रतिशत गिरकर 46,091.74 पर आ गया। जबकि एसएंडपी 500 55.09 अंक या 0.83 प्रतिशत गिरकर 6,617.32 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट 275.23 अंक या 1.21 प्रतिशत कम होकर 22,432.85 पर बंद हुआ।

भारत-अमेरिका साझेदारी

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत-अमेरिका साझेदारी मजबूत बनी हुई है और सभी क्षेत्रों में विस्तार कर रही है, द्विपक्षीय संबंधों के प्रक्षेपवक्र के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर, गोयल ने कहा कि बातचीत आगे बढ़ रही है और भारत केवल एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा जो निष्पक्ष, संतुलित और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है।

सोने की कीमतें

सोने की कीमतें स्थिर थीं, क्योंकि निवेशकों को फेडरल रिजर्व की नवीनतम नीति बैठक और अमेरिकी नौकरियों के मिनटों का इंतजार था। हाजिर सोने का भाव 4,069.44 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.1 प्रतिशत बढ़कर 4,069.50 डॉलर प्रति औंस हो गया।

कच्चे तेल की कीमतें

क्रूड की कीमतों में आधे फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 0.54 प्रतिशत गिरकर 64.54 डॉलर प्रति बैरल हो गईं, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.54 प्रतिशत गिरकर 60.41 डॉलर पर आ गया।

डॉलर

डॉलर 9-1/2-महीने के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद येन के मुकाबले लाभ हासिल किया। डॉलर इंडेक्स 0.04 प्रतिशत बढ़कर 99.59 पर था।

