Share Market Live Updates 19 Jan: शेयर मार्केट में आज बड़ी गिरावट के आसार, अच्छे नहीं हैं ग्लोबल संकेत

Share Market Live Updates 19 Jan: भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सोमवार को कमजोर शुरुआत के साथ खुलने के आसार हैं। इसकी वजह ग्लोबल मार्केट्स से मिल रहे नकारात्मक संकेत हैं। वहीं, गिफ्ट निफ्टी 25,592 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 160 अंक कम है। इससे भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों की गिरावट के साथ शुरुआत होने का संकेत मिलता है।

एशियाई बाजारों का हाल सोमवार को एशियाई बाजार ज्यादातर कमजोर रहे। चीन से आने वाले प्रमुख आर्थिक आंकड़ों से पहले निवेशक सतर्क हैं। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.85 प्रतिशत गिरा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स के फ्यूचर्स भी कमजोर शुरुआत की ओर इशारा कर रहे थे।

वॉल स्ट्रीट का प्रभाव अमेरिकी शेयर बाजार ने शुक्रवार का सत्र लगभग सपाट बंद किया। सप्ताह के दौरान सभी तीन प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई। डॉऊ जोन्स 0.17 प्रतिशत और एस एंड पी 500 0.06 प्रतिशत गिरा। नैस्डैक कम्पोजिट भी 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

ट्रंप के टैरिफ खतरे का असर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की अनुमति न मिलने पर यूरोपीय देशों पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। इससे ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है और निवेशकों का मनोबल गिरा है।

रिलायंस के तीसरी तिमाही के नतीजे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तीसरी तिमाही में 1.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 22,290 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी का कार्यशील राजस्व 10.5 प्रतिशत बढ़कर 2,69,496 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, EBIDTA मार्जिन 70 आधार अंक घटकर 17.3 प्रतिशत रह गया।

एचडीएफसी बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजे एचडीएफसी बैंक का तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 11.4 प्रतिशत बढ़कर 18,653.75 करोड़ रुपये रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सिक्वेंशियल कमजोरी देखी गई।

सोने-चांदी के भाव चढ़े अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार युद्ध की आशंका के चलते सोने और चांदी के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। स्पॉट सोना 1.6 प्रतिशत चढ़कर 4,668.76 डॉलर प्रति औंस हो गया। चांदी 3.2 प्रतिशत उछलकर 93.0211 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

डॉलर में गिरावट ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद निवेशकों ने सुरक्षित माने जाने वाली जापानी येन और स्विस फ्रैंक में पैसा लगाया। इससे डॉलर में गिरावट आई। डॉलर इंडेक्स 0.19 प्रतिशत गिरकर 99.18 पर आ गया।