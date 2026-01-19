Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़share market live updates 19 Jan nse bse sensex nifty top gainers losers gold silver
Share Market Live Updates 19 Jan: शेयर मार्केट में आज बड़ी गिरावट के आसार, अच्छे नहीं हैं ग्लोबल संकेत

Share Market Live Updates 19 Jan: शेयर मार्केट में आज बड़ी गिरावट के आसार, अच्छे नहीं हैं ग्लोबल संकेत

संक्षेप:

Share Market Live Updates 19 Jan: गिफ्ट निफ्टी 25,592 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 160 अंक कम है। इससे भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों की गिरावट के साथ शुरुआत होने का संकेत मिलता है।

Jan 19, 2026 07:37 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Share Market Live Updates 19 Jan: भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सोमवार को कमजोर शुरुआत के साथ खुलने के आसार हैं। इसकी वजह ग्लोबल मार्केट्स से मिल रहे नकारात्मक संकेत हैं। वहीं, गिफ्ट निफ्टी 25,592 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 160 अंक कम है। इससे भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों की गिरावट के साथ शुरुआत होने का संकेत मिलता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एशियाई बाजारों का हाल

सोमवार को एशियाई बाजार ज्यादातर कमजोर रहे। चीन से आने वाले प्रमुख आर्थिक आंकड़ों से पहले निवेशक सतर्क हैं। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.85 प्रतिशत गिरा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स के फ्यूचर्स भी कमजोर शुरुआत की ओर इशारा कर रहे थे।

वॉल स्ट्रीट का प्रभाव

अमेरिकी शेयर बाजार ने शुक्रवार का सत्र लगभग सपाट बंद किया। सप्ताह के दौरान सभी तीन प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई। डॉऊ जोन्स 0.17 प्रतिशत और एस एंड पी 500 0.06 प्रतिशत गिरा। नैस्डैक कम्पोजिट भी 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

ट्रंप के टैरिफ खतरे का असर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की अनुमति न मिलने पर यूरोपीय देशों पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। इससे ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है और निवेशकों का मनोबल गिरा है।

रिलायंस के तीसरी तिमाही के नतीजे

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तीसरी तिमाही में 1.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 22,290 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी का कार्यशील राजस्व 10.5 प्रतिशत बढ़कर 2,69,496 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, EBIDTA मार्जिन 70 आधार अंक घटकर 17.3 प्रतिशत रह गया।

एचडीएफसी बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजे

एचडीएफसी बैंक का तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 11.4 प्रतिशत बढ़कर 18,653.75 करोड़ रुपये रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सिक्वेंशियल कमजोरी देखी गई।

सोने-चांदी के भाव चढ़े

अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार युद्ध की आशंका के चलते सोने और चांदी के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। स्पॉट सोना 1.6 प्रतिशत चढ़कर 4,668.76 डॉलर प्रति औंस हो गया। चांदी 3.2 प्रतिशत उछलकर 93.0211 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

डॉलर में गिरावट

ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद निवेशकों ने सुरक्षित माने जाने वाली जापानी येन और स्विस फ्रैंक में पैसा लगाया। इससे डॉलर में गिरावट आई। डॉलर इंडेक्स 0.19 प्रतिशत गिरकर 99.18 पर आ गया।

कच्चे तेल के दाम में ढील

ईरान को लेकर तनाव कम होने के कारण कच्चे तेल के दाम कमजोर रहे। ब्रेंट क्रूड 0.41 प्रतिशत गिरकर 63.87 डॉलर प्रति बैरल रहा। डब्ल्यूटीआई क्रूड फ्यूचर्स 0.40 प्रतिशत टूटकर 59.20 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Business News Share Market Live Updates Sensex Today अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।