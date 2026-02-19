Hindustan Hindi News
Share Market Live Updates 19 Feb.: घरेलू शेयर मार्केट के लिए आज क्या हैं गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल संकेत

Feb 19, 2026 07:43 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 19 Feb.: गिफ्ट निफ्टी 25,833 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 5 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

7:35 AM Share Market Live Updates 19 Feb.: ग्लोबल मार्केट से उत्साहजनक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के तीन दिवसीय तेजी के बाद गुरुवार को सपाट खुलने की उम्मीद है। टेक शेयरों में तेजी से एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात बढ़त के साथ बंद हुआ। बुधवार को, भारतीय शेयर मार्केट बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 283 अंक ऊपर 83,734 पर और निफ्टी 93 अंकों की बढ़त के साथ 25,819 बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत

एशियन मार्केट

वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात बढ़त के बाद एशियाई बाजारों में गुरुवार को बढ़त दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 0.52% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.39% बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 2.76% उछलकर एक नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया और कोस्डैक 0.59% बढ़ा। हांगकांग और चीन के बाजार चंद्र नव वर्ष की छुट्टी के लिए बंद हैं।

ये भी पढ़ें:ईरान पर हमले की आहट, 70 के पार पहुंचा ब्रेंट क्रूड, चेक करें पेट्रोल-डीजल के रेट

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,833 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 5 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को ऊपर बंद हुआ। एआई के बारे में हाल ही में घबराहट के बाद टेक शेयरों में लाभ से उठाया गया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.26% से 49,662.66 तक बढ़ गया, जबकि एसएंडपी 500 0.56% बढ़कर सत्र को 6,881.31 पर समाप्त कर दिया। नैस्डैक 0.78% बढ़कर 22,753.64 पर बंद हुआ।

ये भी पढ़ें:ईरान को पता है कहां वार करेगा US; युद्ध की आशंका के बीच किलेबंदी में जुटा

दिग्गज कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन

एनवीडिया के शेयर की कीमत में 1.6%, मेटा के शेयरों में 0.6%, एएमसी के शेयर की कीमत में 1.43%, अमेजन के शेयरों में 1.81% और माइक्रोसॉफ्ट में 0.7% की वृद्धि हुई। टेस्ला के शेयर की कीमत 0.14% बढ़ी। सैनडिस्क, वेस्टर्न डिजिटल और सीगेट टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स प्रत्येक 1.7% और 4.4% के बीच चढ़ गए।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीति निर्माताओं ने जनवरी में अपनी बैठक में ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का लगभग सर्वसम्मत निर्णय लिया। यह नवीनतम फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक के मिनटों से पता चला। जबकि दरों को स्थिर रखने का निर्णय व्यापक रूप से अपेक्षित था।

ये भी पढ़ें:अरबपतियों की लिस्ट में उथल-पुथल, देखें किसका घटा रुतबा और किसकी दौलत

सोने की कीमतें

पिछले सत्र में 2% उछलने के बाद सोने की कीमतें स्थिर रहीं। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.2% गिरकर 4,969.37 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी की कीमतें 0.2% गिरकर 77.0590 डॉलर प्रति औंस हो गईं।

अमेरिकी डॉलर और कच्चा तेल

डॉलर हाल के निचले स्तर से दूर था। यूरो $ 1.18 से नीचे था और जापानी येन रातोंरात 1% नीचे था और डॉलर के मुकाबले 154.78 पर स्थिर था। अक्टूबर के बाद से सबसे बड़ी दैनिक वृद्धि के बाद कच्चे तेल की कीमतें स्थिर हो गईं, एक रिपोर्ट के बाद कि ईरान में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप उम्मीद से जल्दी आ सकता है। (रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

