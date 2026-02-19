Share Market Live Updates 19 Feb.: घरेलू शेयर मार्केट के लिए आज क्या हैं गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल संकेत
7:35 AM Share Market Live Updates 19 Feb.: ग्लोबल मार्केट से उत्साहजनक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के तीन दिवसीय तेजी के बाद गुरुवार को सपाट खुलने की उम्मीद है। टेक शेयरों में तेजी से एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात बढ़त के साथ बंद हुआ। बुधवार को, भारतीय शेयर मार्केट बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 283 अंक ऊपर 83,734 पर और निफ्टी 93 अंकों की बढ़त के साथ 25,819 बंद हुआ।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत
एशियन मार्केट
वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात बढ़त के बाद एशियाई बाजारों में गुरुवार को बढ़त दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 0.52% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.39% बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 2.76% उछलकर एक नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया और कोस्डैक 0.59% बढ़ा। हांगकांग और चीन के बाजार चंद्र नव वर्ष की छुट्टी के लिए बंद हैं।
गिफ्ट निफ्टी टुडे
गिफ्ट निफ्टी 25,833 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 5 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।
वॉल स्ट्रीट का हाल
अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को ऊपर बंद हुआ। एआई के बारे में हाल ही में घबराहट के बाद टेक शेयरों में लाभ से उठाया गया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.26% से 49,662.66 तक बढ़ गया, जबकि एसएंडपी 500 0.56% बढ़कर सत्र को 6,881.31 पर समाप्त कर दिया। नैस्डैक 0.78% बढ़कर 22,753.64 पर बंद हुआ।
दिग्गज कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन
एनवीडिया के शेयर की कीमत में 1.6%, मेटा के शेयरों में 0.6%, एएमसी के शेयर की कीमत में 1.43%, अमेजन के शेयरों में 1.81% और माइक्रोसॉफ्ट में 0.7% की वृद्धि हुई। टेस्ला के शेयर की कीमत 0.14% बढ़ी। सैनडिस्क, वेस्टर्न डिजिटल और सीगेट टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स प्रत्येक 1.7% और 4.4% के बीच चढ़ गए।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स
अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीति निर्माताओं ने जनवरी में अपनी बैठक में ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का लगभग सर्वसम्मत निर्णय लिया। यह नवीनतम फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक के मिनटों से पता चला। जबकि दरों को स्थिर रखने का निर्णय व्यापक रूप से अपेक्षित था।
सोने की कीमतें
पिछले सत्र में 2% उछलने के बाद सोने की कीमतें स्थिर रहीं। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.2% गिरकर 4,969.37 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी की कीमतें 0.2% गिरकर 77.0590 डॉलर प्रति औंस हो गईं।
अमेरिकी डॉलर और कच्चा तेल
डॉलर हाल के निचले स्तर से दूर था। यूरो $ 1.18 से नीचे था और जापानी येन रातोंरात 1% नीचे था और डॉलर के मुकाबले 154.78 पर स्थिर था। अक्टूबर के बाद से सबसे बड़ी दैनिक वृद्धि के बाद कच्चे तेल की कीमतें स्थिर हो गईं, एक रिपोर्ट के बाद कि ईरान में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप उम्मीद से जल्दी आ सकता है। (रॉयटर्स के इनपुट के साथ)
