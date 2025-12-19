Share Market Live Updates 19 Dec: शेयर मार्केट में लौटी बहार, सेंसेक्स 85000 और निफ्टी 25900 के पार

संक्षेप: Share Market Live Updates 19 Dec: सेंसेक्स 500 अंकों से अधिक की तेजी के साथ 85013 पर पहुंच गया है। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 25968 पर पर पहुंच गया है। अभी 144 अंकों की तेजी के साथ 25959 पर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में एचसीएल टेक को छोड़ सभी शेयर हरे निशान पर थे।

9:45 AM Share Market Live Updates 19 Dec: शेयर मार्केट में पांच दिन बाद बहार लौटी है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 500 अंकों से अधिक की तेजी के साथ 85013 पर पहुंच गया है। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 25968 पर पर पहुंच गया है। अभी 144 अंकों की तेजी के साथ 25959 पर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में एचसीएल टेक को छोड़ सभी शेयर हरे निशान पर थे। टाटा मोटर्स पीवी करीब दो पर्सेंट ऊपर सेंसेक्स टॉप गेनर्स था।

9:25 AM Share Market Live Updates 19 Dec: शेयर मार्केट की शुरुआत आज शानदार रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 420 अंकों की बड़ी तेजी के साथ 84904 पर पहुंच गया है। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 122 अंक ऊपर 25937 पर पर पहुंच गया है। इस बीच बैंक ऑफ जापान ने 30 साल में पहली बार अपने ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी की है।

9:15 AM Share Market Live Updates 19 Dec:शेयर मार्केट की शुरुआत आज शानदार रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 274 अंकों की बड़ी तेजी के साथ 84756 पर खुला। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 95 अंक ऊपर 25911 पर खुलने में कामयाब रहा।

Share Market Live Updates 19 Dec: भारतीय शेयर मार्केट शुक्रवार, 19 दिसंबर को मजबूत शुरुआत के लिए तैयार है। बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी 50 लगातार चार सत्रों के नुकसान के बाद अधिक खुलने की उम्मीद है। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बाद धारणा में तेजी से सुधार हुआ है, क्योंकि एशियाई बाजारों ने वॉल स्ट्रीट पर लाभ को ट्रैक किया है। गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती संकेत घरेलू बेंचमार्क के लिए मजबूती की ओर इशारा करते हैं। गिफ्ट निफ्टी निफ्टी 25,933 के पास ट्रेडिंग कर रहा था, निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से 60 अंक या 0.236% तक, ट्रेडिंग डे के लिए रिकवरी-संचालित शुरुआत का संकेत देता है।

इससे पहले भारतीय शेयर बाजार बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी 50 गुरुवार, 18 दिसंबर को हल्के नकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ काफी हद तक सपाट हो गए। सेंसेक्स 78 अंक या 0.09% स्लिप करके 84,481.81 पर बंद हो गया, जबकि निफ्टी 50 ने 3 अंक नीचे 25,815.55 पर समाप्त कर दिया।

आज सेंसेक्स, निफ्टी 50 के लिए ग्लोबल संकेत एशियाई बाजार जापान और ऑस्ट्रेलिया के शेयरों में हांगकांग इक्विटी फ्यूचर्स के साथ तेजी आई। सुबह 9:18 बजे तक टोक्यो समय, एसएंडपी 500 फ्यूचर्स स्थिर थे, जबकि हैंग सेंग फ्यूचर्स 0.6% चढ़ गए, जापान के टॉपिक्स ने 0.5% जोड़ा और ऑस्ट्रेलिया के एसएंडपी/एएसएक्स 200 में भी 0.5% की वृद्धि हुई। यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स में 1% की वृद्धि हुई।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेंड भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए अच्छी शुरुआत का संकेत देते हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,933 लेवल के पास ट्रेडिंग कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से 60 अंक या 0.236% ऊपर था, जो अच्छी शुरुआत का संकेत है।

वॉल स्ट्रीट वॉल स्ट्रीट के प्रमुख सूचकांक गुरुवार को उम्मीद से अधिक नरम अमेरिकी मुद्रास्फीति के बाद आगामी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों को मजबूत करने के बाद उच्च स्तर पर समाप्त हुए। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 65.88 अंक या 0.14% बढ़कर 47,951.85 पर, एसएंडपी 500 53.33 अंक या 0.79% बढ़कर 6,774.76 पर और नैस्डैक कंपोजिट 313.04 अंक या 1.38% बढ़कर 23,006.36 पर पहुंच गया।

सोने की कीमतें सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंच गईं। बुलियन $ 4,335 प्रति औंस के पास था। सिंगापुर में सुबह 7:20 बजे तक सोना 0.1% बढ़कर 4,335.15 डॉलर प्रति औंस हो गया, और सप्ताह के लिए 0.8% ऊपर है। यह अक्टूबर में $ 4,381 से ऊपर एक ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। चांदी 0.1% बढ़कर 65.55 डॉलर हो गई, जो बुधवार को 66.89 डॉलर के रिकॉर्ड के करीब थी। प्लेटिनम जो गुरुवार को 2008 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा था, स्थिर था, जबकि पैलेडियम चढ़ गया।