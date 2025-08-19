share market live updates 19 august nse bse sensex nifty top gainers losers Share Market Live: तेल सस्ता, सोना स्थिर, बेरोजगारी घटी, शेयर मार्केट के खुलने से पहले जानें 8 जरूरी संकेत, Business Hindi News - Hindustan
यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की आशा से कच्चे तेल के दामों में गिरावट आई है। सोना स्थिर है और बेरोजगारी के अच्छे आंकड़े समेत 8 संकेतों के आधार पर आज शेयर मार्केट की चाल तय होगी। गिफ्ट निफ्टी 24,988 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 21 अंक ऊपर है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 07:59 AM
Share Market Live Updates 19 August: सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने के बाद, आज मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार के सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 के फ्लैट यानी सपाट शुरुआत करने की उम्मीद है। इससे पहले सोमवार भारतीय बाजारों के लिए शानदार दिन था। सेंसेक्स 676.09 अंक (0.84%) चढ़कर 81,273.75 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने 245.65 अंक (1.00%) की बढ़त दर्ज कर 24,876.95 पर पहुंच गया।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए 8 ग्लोबल संकेत

1. एशियाई बाजारों का मिला-जुला रुख

एशियाई बाजारों में मंगलवार को मिश्रित प्रदर्शन रहा। जापान का निक्केई 225 0.4% टूटा, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स सपाट रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक मामूली 0.01% नीचे रहा। हांगकांग के हैंग सेंग के फ्यूचर्स मजबूत शुरुआत का संकेत दे रहे थे।

2. गिफ्ट निफ्टी का क्या है इशारा

गिफ्ट निफ्टी 24,988 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 21 अंक ऊपर है। यह भारतीय बाजारों की हल्की सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

3. वॉल स्ट्रीट ने दिखाई थकान

अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को लगभग सपाट बंद हुए। निवेशक बड़ी कंपनियों के नतीजों का इंतजार कर रहे थे। डॉव जोन्स 0.08% गिरा, एसएंडपी 500 0.01% टूटा, जबकि नैस्डैक 0.03% मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। इंटेल के शेयर 3.66% लुढ़के, जबकि डेफोर्स 26% और फर्स्ट सोलर 9.69% चमके।

4. ट्रंप-जेलेंस्की मुलाकात की गूंज

युद्ध को रोकने के रास्ते तलाशने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक की और यूरोपीय नेताओं को भी व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया। ट्रंप ने कहा कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की की आमने-सामने की बैठक की व्यवस्था कर रहे हैं और अमेरिका युद्ध समाप्ति के किसी भी समझौते में यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देगा।

5. भारत में बेरोजगारी दर में सुधार

जुलाई में भारत की बेरोजगारी दर (15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में) घटकर 5.2% रह गई, जो जून में 5.6% थी। यह सुधार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों (जुलाई: 4.4%, जून: 4.9%) से आया। शहरी बेरोजगारी दर थोड़ी बढ़कर 7.2% (जून: 7.1%) हो गई।

6. डॉलर का रुख

अमेरिकी डॉलर प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले स्थिर बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स 0.31% चढ़कर 98.122 पर रहा। यूरो $1.1667 पर स्थिर था। स्टर्लिंग 1.351 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। येन के मुकाबले डॉलर 147.835 येन पर अपरिवर्तित था।

7. कच्चे तेल के तेवर नरम

यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की आशा से कच्चे तेल के दामों में गिरावट आई, क्योंकि इससे रूसी कच्चे तेल पर लगे प्रतिबंध हटने की संभावना बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.18% गिरकर 66.48 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स (सितंबर) 0.19% टूटकर 63.30 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

8. सोना स्थिर

सोने की कीमतें सपाट कारोबार कर रही थीं, क्योंकि निवेशक इस हफ्ते होने वाले फेडरल रिजर्व के जैक्सन होल सम्मेलन पर नजर गड़ाए हुए हैं। स्पॉट गोल्ड 0.1% चढ़कर 3,334.91 डॉलर प्रति औंस पर पहुंचा। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स (दिसंबर) भी 0.1% की बढ़त के साथ 3,379.40 डॉलर पर कारोबार कर रहे थे।

