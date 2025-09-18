share market live updates 18 sep nse bse sensex nifty top gainers loosers Share Market Live Updates 18 Sep.: शेयर मार्केट में रौनक बरकरार, सेंसेक्स 83000 के पार, IT स्टाॅक्स चमके, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़

Share Market Live Updates 18 Sep.: शेयर मार्केट में रौनक बरकरार, सेंसेक्स 83000 के पार, IT स्टाॅक्स चमके

Share Market Live Updates 18 Sep.: निफ्टी टॉप गेनर्स की लिस्ट में इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा हैं, जिनमें 1.03 से 2.01 फीसद तक की तेजी है। टॉप-5 लूजर्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस, हिन्डाल्को, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स हैं।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 09:13 AM
Share Market Live Updates 18 Sep.: शेयर मार्केट में रौनक बरकरार, सेंसेक्स 83000 के पार, IT स्टाॅक्स चमके

9:30 AM Share Market Live Updates 18 Sep.: शेयर मार्केट में तेजी के बीच आईटी शेयर चमक रहे हैं। निफ्टी टॉप गेनर्स की लिस्ट में इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा हैं, जिनमें 1.03 से 2.01 फीसद तक की तेजी है। टॉप-5 लूजर्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस, हिन्डाल्को, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स हैं।

9:25 AM Share Market Live Updates 18 Sep.: पिछले एक महीने में निफ्टी 50 ने 2.15 पर्सेंट की छलांग लगाई है। जबकि, एक हफ्ते में यह 1.61 पर्सेंट उछला है। अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो निफ्टी ने 2.40 पर्सेंट और छह महीने में 11.27% का रिटर्न दिया है। इस साल अब तक निफ्टी में 7 पर्सेंट का उछाल आ चुका है।

9:15 AM Share Market Live Updates 18 Sep.: शेयर मार्केट में तेजी जारी है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज जहां 83000 के पार खुलने में कामयाब रहा वहीं, एनएसई का निफ्टी तेजी के शतक के साथ गुरुवार के कारोबार की शुरुआत की। सेंसेक्स आज 415 अंकों की बंपर उछाल के साथ 83108 और निफ्टी 110 अंक ऊपर 25441 पर खुला।

Share Market Live Updates 18 Sep.: अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती का फैसला किए जाने के बाद गुरुवार को शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के तेजी से खुलने की उम्मीद है। इससे एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार मिश्रित रहा।

इससे पहले बुधवार को भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता शुरू होने के बीच धारणा में सुधार के साथ बुधवार को भारतीय शेयर बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स ने 313.02 अंक चढ़कर 82,693.71 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी 50 ने 91.15 अंकों की बढ़त हासिल की और 25,330.25 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजार

गुरुवार को एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा। जापान का निक्केई 225 0.26 प्रतिशत बढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.43 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,497 के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 74 अंकों का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

अमेरिकी शेयर बाजार

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती के बाद अमेरिकी शेयर बाजार मिलाजुला बंद हुआ।

डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 260.42 अंक या 0.57 प्रतिशत बढ़कर 46,018.32 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 6.41 अंक या 0.10 प्रतिशत गिरकर 6,600.35 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 72.63 अंक या 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,261.33 पर बंद हुआ।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व का फैसला

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बेंचमार्क ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती करने का फैसला किया। FOMC ने संघीय निधि दर को 25 बीपीएस से घटाकर 4 प्रतिशत से 4.25 प्रतिशत की सीमा तक करने के लिए 11:1 बहुमत से मतदान किया।

सोने की कीमतें

स्पॉट गोल्ड की कीमत बुधवार को 3,707.40 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद 0.2 प्रतिशत गिरकर 3,653.54 डॉलर प्रति औंस हो गई। दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.8 प्रतिशत फिसलकर 3,688.10 डॉलर पर आ गया।

डॉलर

अमेरिकी डॉलर 3-1/2-साल के निचले स्तर पर गिरने के बाद स्थिर था। डॉलर इंडेक्स फरवरी 2022 के बाद से सबसे कम 96.224 पर गिर गया, लेकिन 97.074 पर दिन में 0.44 प्रतिशत अधिक होने के लिए जोरदार रूप से वापस आ गया। यूरो $1.1818 पर स्थिर था, स्टर्लिंग $1.3626 पर सपाट था, जबकि डॉलर 0.08 प्रतिशत गिरकर 146.815 येन पर आ गया।

कच्चे तेल की कीमतें

अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर को कम करने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ा बदलाव देखा गया। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.12 प्रतिशत गिरकर 67.87 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर्स 0.16 प्रतिशत गिरकर 63.95 डॉलर पर आ गया।

