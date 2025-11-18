Share Market Live Updates 18 Nov: शेयर मार्केट लड़खड़ाया, सेंसेक्स 85000 और निफ्टी 26000 के नीचे

संक्षेप: Share Market Live Updates 18 Nov: अब बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 200 अंकों की गिरावट के साथ 84750 पर आ गया है। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी भी 72अंक ऊपर 25940 पर ट्रेड कर रहा है।

9:18 AM Share Market Live Updates 18 Nov: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद घरेलू शेयर मार्केट एक अच्छी शुरुआत करने में कामयाब तो रहा, लेकिन चंद मिनट बाद ही लड़खड़ाने लगा। अब बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 200 अंकों की गिरावट के साथ 84750 पर आ गया है। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी भी 72अंक ऊपर 25940 पर ट्रेड कर रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

9:15 AM Share Market Live Updates 18 Nov: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद घरेलू शेयर मार्केट एक अच्छी शुरुआत करने में कामयाब रहा। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 91 अंकों की तेजी के साथ 85042 पर खुला। एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी भी 8 अंक ऊपर 26021 पर खुला।

Share Market Live Updates 18 Nov: ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। टेक शेयरों में बिकवाली के बीच एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रात भर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं, सोमवार को घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 388 अंक ऊपर 84,950 पर और निफ्टी 103 अंकों की तेजी के साथ 26,013 पर हुआ।

आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियन मार्केट वॉल स्ट्रीट पर रातभर में गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 2.28 प्रतिशत गिर गया, जबकि टॉपिक्स में 0.6 प्रतिशत की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.63 प्रतिशत गिर गया, जबकि कोस्डैक 0.58 प्रतिशत गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 26,001 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 59 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को तेजी से नीचे बंद हो गया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 557.24 अंक या 1.18 प्रतिशत गिरकर 46,590.24 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 61.70 अंक या 0.92 प्रतिशत गिरकर 6,672.41 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 192.51 अंक या 0.84 प्रतिशत कम 22,708.08 पर बंद हुआ।

गाजा युद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में युद्ध को समाप्त करने और फिलिस्तीनी एन्क्लेव के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल को अधिकृत करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना का समर्थन करने वाले अमेरिका द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को अपनाने के लिए मतदान किया।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) का पहला चरण 'बंद होने के कगार पर' है और इसमें ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को दूर किया जाएगा।

भारत की बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए भारत की बेरोजगारी दर अक्टूबर में 5.2 प्रतिशत पर स्थिर रही, जो सितंबर से अपरिवर्तित रही। ग्रामीण बेरोजगारी में कमी, 4.6 प्रतिशत से 4.4 प्रतिशत तक नीचे, शहरी बेरोजगारी में मामूली वृद्धि से ऑफसेट की गई थी, जो 6.8 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो गई।

भारत का निर्यात घटा, व्यापार घाटा बढ़ा अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ के प्रभाव के कारण अक्टूबर में भारत का निर्यात 11.8 प्रतिशत घटकर 34.38 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि सोने, चांदी, कपास कच्चे/अपशिष्ट, उर्वरक और सल्फर के उच्च इनबाउंड शिपमेंट के कारण आयात 16.63 प्रतिशत बढ़कर 76.06 बिलियन डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इस प्रकार, व्यापार घाटा बढ़कर 41.68 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।

डॉलर येन नौ महीने से अधिक समय में अपने सबसे कमजोर स्तर पर फिसल गया। डॉलर इंडेक्स 0.2 प्रतिशत बढ़कर 99.545 पर था। अमेरिकी डॉलर येन के मुकाबले 0.1 प्रतिशत बढ़कर 155.29 हो गया, यूरो $1.1594 पर सपाट कारोबार कर रहा था, जबकि स्टर्लिंग 0.1 प्रतिशत गिरकर 1.3149 डॉलर पर आ गया।

सोने की कीमतें सोने की कीमतों में लगातार चौथे सत्र के लिए गिरावट आई, एक मजबूत डॉलर द्वारा वजन किया गया और अगले महीने अमेरिकी फेड दर में कटौती की संभावनाओं को कम कर दिया। हाजिर सोने की कीमत 0.1 प्रतिशत गिरकर 4,038.43 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.9 प्रतिशत गिरकर 4,037.50 डॉलर प्रति औंस हो गया।